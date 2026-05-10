REAL MADRID
Mbappe revoluciona las redes con un post de Instagram cuando el Real Madrid perdía 2-0 en Barcelona: "Kylian nos está vacilando a todos"
La afición del Real Madrid expresa su descontento en redes sociales por la actitud de Kylian Mbappé, pidiendo incluso su exclusión del equipo.
Álvaro Raya
Se ha desatado la polémica en las redes sociales con la última publicación de Kylian Mbappé en su cuenta personal de Instagram. En ella se aprecia una imagen del televisor del francés en el que está siguiendo El Clásico desde su casa.
El futbolista no viajó a Barcelona y fue baja de última hora para el duelo liguero entre los dos gigantes del fútbol español. En una semana especialmente convulsa para el vestuario madridista, el delantero francés es otro de los que se encuentran bajo la lupa de la afición, sobre todo tras ser captado por las televisiones riéndose saliendo de Valdebebas justo después de producirse el altercado entre Tchouameni y Valverde.
"Kylian nos está vacilando a todos" recogía Tomás Roncero, reconocido seguidor del Real Madrid. Y es que el descontento con el galo es grande entre los madridistas, llegando incluso a proponerse una recogida que ya supera las 70 millones de firmas para solicitar su exclusión del equipo.
- El alcalde de Cáceres, entre los cientos de invitados: así fue la gran fiesta de inauguración de Dehesa, el local de Javier Cardenal
- Ponzano ya está abierto en la calle Amberes de Cáceres y prepara su gran inauguración para el 22 con cortador de jamón, concierto y cocina en directo
- Encuentran sin vida a Melodi, la mujer de 38 años desaparecida en Trujillo
- La emotiva despedida de Cristian Lay, la empresa más potente de Extremadura, a una histórica trabajadora
- Extremadura exige al Estado una solución urgente tras quedarse sin autobús entre Mérida y Sevilla
- Arsenio, 'Toñi' y 'Susi', históricos en el Rosal de Ayala de Plasencia, recibirán un reconocimiento
- La luz que se va a generar en Malpartida de Cáceres llegará a 25.000 hogares de toda España
- Una enfermedad silenciosa que afecta al intestino entre los 15 y los 40 años: el doctor Carpio explica en Cáceres los principales aspectos y avances en su tratamiento