Fútbol
Mínima ventaja para UPP y Zafra en los partidos de ida de ascenso directo a Tercera
Guadiana y Quintana se ven obligados a remontar los respectivos 2-1 y 1-0 en casa
La promoción de ascenso de Primera Extremeña dejó este domingo los primeros golpes de autoridad en la pelea por subir a Tercera Federación, aunque todas las eliminatorias deberán resolverse en la vuelta. En la ronda de campeones, la histórica Unión Polideportiva Plasencia se impuso por 2-1 al Guadiana, mientras que el refundado Zafra venció por 1-0 al Quintana, por lo que ambos afrontarán el segundo encuentro con una ventaja mínima pero valiosa.
El conjunto placentino hizo valer el factor campo ante el Guadiana en un duelo igualado, en el que el 2-1 mantiene abierta la eliminatoria. También cumplió el Zafra, que golpeó primero frente al Quintana con un triunfo por la mínima y viajará con una renta corta.
El camino largo
Además de esos dos duelos entre campeones, también comenzaron los cruces del resto de aspirantes. La Estrella fue el equipo más contundente de la jornada al ganar 0-4 en el campo del Talavera, un resultado que deja muy encarrilado su pase. También tomaron ventaja el Hernán Cortés, que derrotó por 2-0 al Chinato; el Talayuela, que superó por 2-1 al Sanvicenteño; y el Oliva, que ganó 1-0 al Trujillo.
El único empate llegó entre el Fuente de Cantos y el Castuera (1-1), mientras que el Olympic Peleño consiguió un triunfo importante a domicilio ante el Lobón (0-1). En total, la jornada dejó 17 goles en ocho partidos, con cinco victorias locales, un empate y dos triunfos visitantes.
Ascenso a Primera Extremeña: tres empates y solo gana en casa el Palazuelo-Santa Teresa
La lucha por las dos plazas que restan por asignar de Primera Extremeña también arrancó con los partidos de ida de la primera eliminatoria. El único que aprovechó el factor campo fue el Palazuelo-Santa Teresa, que batió a la Obandina por 1-0. Los otros tres choques acabaron en empate:Batán-SanBartolomé (0-0), Trujillanos-Nuevo Cáceres-San Francisco (0-0) y La Roca-Santa Marta (2-2). De estas cuatro eliminatorias saldrán los equipos se enfrenten en la ronda definitiva para las dos plazas. Ya tienen un hueco en Primera Extremeña la próxima temporada cuatro clubs como campeones de sus respectivos grupos: Aceituna (1), Metelinense (2), Alburquerque (3) y Ribereña (4).
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