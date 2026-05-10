Mínima ventaja para UPP y Zafra en los partidos de ida de ascenso directo a Tercera

La promoción de ascenso de Primera Extremeña dejó este domingo los primeros golpes de autoridad en la pelea por subir a Tercera Federación, aunque todas las eliminatorias deberán resolverse en la vuelta. En la ronda de campeones, la histórica Unión Polideportiva Plasencia se impuso por 2-1 al Guadiana, mientras que el refundado Zafra venció por 1-0 al Quintana, por lo que ambos afrontarán el segundo encuentro con una ventaja mínima pero valiosa.

El conjunto placentino hizo valer el factor campo ante el Guadiana en un duelo igualado, en el que el 2-1 mantiene abierta la eliminatoria. También cumplió el Zafra, que golpeó primero frente al Quintana con un triunfo por la mínima y viajará con una renta corta.

El camino largo

Además de esos dos duelos entre campeones, también comenzaron los cruces del resto de aspirantes. La Estrella fue el equipo más contundente de la jornada al ganar 0-4 en el campo del Talavera, un resultado que deja muy encarrilado su pase. También tomaron ventaja el Hernán Cortés, que derrotó por 2-0 al Chinato; el Talayuela, que superó por 2-1 al Sanvicenteño; y el Oliva, que ganó 1-0 al Trujillo.

El único empate llegó entre el Fuente de Cantos y el Castuera (1-1), mientras que el Olympic Peleño consiguió un triunfo importante a domicilio ante el Lobón (0-1). En total, la jornada dejó 17 goles en ocho partidos, con cinco victorias locales, un empate y dos triunfos visitantes.