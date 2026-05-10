Rai Rosa, entrenador del Coria: «Estamos convencidos de que podemos ir allí y ganar»

El Coria salió de La Isla sin ventaja en la eliminatoria, pero también con la sensación de haber demostrado que tiene argumentos para pelear su pase a la final del ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación. Tras el empate sin goles ante la Deportiva Minera, todo se decidirá el próximo domingo en el Ángel Celdrán de Llano del Beal, donde los de Rai Rosa estarán obligados a ganar para seguir adelante.

El técnico celeste compareció satisfecho por el trabajo de sus jugadores y convencido de que el equipo sigue plenamente metido en la eliminatoria. «Estamos más vivos que nunca», aseguró Rai, que consideró que el Coria compitió de tú a tú ante un rival de mucho nivel, «una entidad superior» y un equipo que ha estado luchando hasta el final por ascender directamente.

Rai Rosa entendió que el Coria incluso pudo merecer algo más en un partido muy disputado. «Si alguien ha merecido algo más a los puntos hemos sido nosotros», afirmó el entrenador, que recordó varias acciones claras de los suyos: la ocasión de Iñaki León, el zapatazo de Toper en la primera parte, una posible acción de penalti sobre Chavalés y una última llegada en la que Mba no pudo ajustar el pase para que Chavalés o Eric Iglesias remataran.

El técnico valoró especialmente la capacidad de su equipo para neutralizar a la Minera. «Hemos maniatado muy bien al rival», señaló Rai, satisfecho por la manera en la que el Coria redujo las virtudes del conjunto murciano. La crónica del partido también dejó esa sensación: los celestes fueron creciendo con el paso de los minutos, tuvieron las mejores ocasiones y dejaron la advertencia de que pueden hacer daño en la vuelta.

Críticas al árbitro

El encuentro, sin embargo, no tuvo continuidad. Rai Rosa lamentó que el colegiado Anas Bakali cortara demasiado el ritmo con continuas faltas y con un listón disciplinario alto desde el inicio. «El árbitro ha parado muchísimo el juego y eso ha deslucido un poquito más el partido», explicó el entrenador. También admitió que la lluvia, el viento y la temperatura condicionaron algunas fases, especialmente en el arranque de la segunda mitad.

La acción polémica del encuentro llegó en una internada de Chavalés por la izquierda, en la que el jugador celeste cayó dentro del área tras el contacto de un defensor. Rai no quiso ser categórico, pero sí reconoció sus dudas. «Me gustaría ver la jugada repetida de Juanco Chavalés porque no sé si ha sido penalti o no», apuntó.

Pese al 0-0, el mensaje del vestuario es de confianza. El Coria sabe que el empate clasifica a la Minera por su mejor posición en la liga regular, pero Rai Rosa insistió en que su equipo viajará a tierras murcianas con plena ambición. «Estamos convencidos de que podemos ir allí y ganar», dijo el técnico celeste.

El entrenador reconoció que el escenario será complejo. El Coria se encontrará un contexto distinto, con césped artificial y un campo de dimensiones reducidas, pero también con el conocimiento que ya tiene de la Minera. «Ya sabemos cómo son, cómo juegan, individual y colectivamente, y todo lo que nos podemos encontrar», explicó Rai, que pidió preparar la semana con detalle para competir todos los momentos del partido.

Con apoyo

El técnico también quiso dirigirse a la afición. La vuelta exigirá un desplazamiento largo hasta Llano del Beal, pero Rai Rosa espera que el equipo pueda estar acompañado. «Ojalá pudieran venir. Necesitamos su apoyo», señaló. Y dejó una promesa clara para quienes se desplacen: «Que nadie dude de que vamos a competir hasta el final».

Antes había hablado Checa, entrenador de la Deportiva Minera, que felicitó a sus jugadores por el trabajo realizado en «un campo muy complicado». El técnico visitante aseguró que su equipo fue capaz de ser protagonista en varias fases, tener balón y controlar las transiciones del Coria, aunque reconoció que no se marchaba plenamente satisfecho porque su intención era ganar.

El Coria, por tanto, tendrá que ganar en la vuelta para alcanzar la final. La eliminatoria viaja abierta a Murcia, sin goles y sin margen para especular. En La Isla no hubo premio, pero sí una conclusión: los de Rai Rosa siguen vivos y creen que pueden hacer daño.