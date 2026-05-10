El tirador cacereño Marcos García, campeón de España cadete M17

El tirador cacereño Marcos García Muñoz, de la Escuela de Esgrima Acero de Cáceres, se ha proclamado campeón de España de esgrima en categoría cadete M17 tras conquistar el oro en el campeonato nacional celebrado este fin de semana en Olmedo, Valladolid.

El triunfo supone la culminación de una trayectoria ascendente para García Muñoz, que ya venía logrando buenos resultados, con victorias en torneos nacionales del ranking sub-15 y varias medallas de ámbito regional.

El nuevo campeón estuvo acompañado durante la competición por Gabriel Ferrá, director de la escuela y entrenador del tirador, cuya labor desde la silla resultó clave en los momentos de mayor tensión de los asaltos finales. Ferrá destacó que el título «es un reconocimiento al trabajo que realizamos en Cáceres» y subrayó la madurez táctica y técnica mostrada por Marcos García Muñoz durante el campeonato.

Aurora Binder, décima

La expedición cacereña completó su participación con la actuación de Aurora Binder, también de la Escuela de Esgrima Acero, que firmó una sólida fase de grupos y llegó a alcanzar con autoridad el cuadro de eliminación directa. La tiradora finalizó en una meritoria décima posición, a las puertas de los diplomas de finalistas.

Con estos resultados, la Escuela de Esgrima Acero regresa con un título nacional y una posición de honor, confirmando el crecimiento de un proyecto deportivo que trabaja desde Cáceres en la promoción y tecnificación de la esgrima en distintas edades.