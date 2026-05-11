Ávila: «Estoy jodido, pero soy el responsable de levantar al vestuario y no me puedo hundir»

El Badajoz tendrá que buscar el ascenso por la vía del playoff. El conjunto blanquinegro cumplió con su obligación y derrotó al Gévora por 3-0 en el Nuevo Vivero, pero el empate entre Moralo y Don Benito dejó sin opciones de liderato a los pacenses, que se quedaron a las puertas del ascenso directo tras una espectacular reacción en el tramo final de temporada.

Miguel Ángel Ávila compareció tras el encuentro visiblemente afectado por el desenlace de la jornada, aunque quiso poner en valor el trabajo realizado desde su llegada al banquillo. «La exigencia es muy grande. Necesitas aspirar a lo máximo y rendir al 100% en el día a día», explicó el técnico cacereño, que reconoció el golpe anímico que supone quedarse tan cerca. «Tenemos por delante la importante labor de levantar a la plantilla», añadió.

El entrenador blanquinegro insistió en la importancia de pasar página rápidamente. «No hemos perdido nada. No podemos pedirle mucho más a un equipo que ha logrado 11 victorias seguidas», afirmó, destacando también el papel de la afición durante todo el curso. «Tampoco podemos pedirle más a la afición. Entre todos tenemos que levantarnos».

Recuperar al equipo para el playoff

Ávila admitió que el componente emocional afectó al equipo durante el encuentro. «No es fácil porque no dependíamos de nosotros. En los primeros minutos hemos estado muy imprecisos y en la segunda parte estábamos más pendientes del partido del Don Benito que del nuestro», reconoció.

Pese a la decepción, el técnico felicitó al campeón de liga y trató de cambiar el foco hacia la fase de ascenso. «Desde aquí felicito al Don Benito porque han merecido ser campeones. Nosotros vamos a seguir adelante porque esto no para aquí», señaló.

El preparador pacense tampoco escondió cómo se siente personalmente tras perder el liderato definitivo. «En estos momentos estoy jodido, pero soy el responsable de levantar al vestuario y no me puedo hundir», confesó. «Es normal que hoy lloremos, pero mañana vuelve a salir el sol y hay que pensar en el siguiente partido», añadió.

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De cara al playoff, Ávila se mostró convencido de las posibilidades de su equipo. «No tiene nada que ver con la liga regular. Hay más componentes, pero tenemos una plantilla con experiencia suficiente», aseguró. Además, pidió el respaldo del entorno para el tramo decisivo del curso. «Es un palo duro, pero pido a la afición que nos ayude. Los necesitamos a todos», concluyó.