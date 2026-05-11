Bronces para Andrea Buenavida y Daniel López en el Campeonato de España Universitario

Doblete de bronce para los extremeños Andrea Buenavida y Daniel López en Jaén, en el Campeonato de España Universitario en atletismo disputado en Jaén.

La atleta de Valencia de Alcántara salió decidida a romper la carrera de los 3.000 obstáculos y, antes de acabar la primera vuelta, ya se había encargado de hacer la selección de las tres competidoras que se iban a repartir los metales. La extremeña marcó el ritmo durante gran parte de la prueba, pero, a falta de vuelta y media, sus dos acompañantes metieron una marcha más y se distanciaron. Aun así, la alumna de la Facultad de Ciencias del Deporte supo mantener la distancia con el resto de las rivales y, bajo un fuerte aguacero, logró un bronce de mucho mérito en su primera participación en la modalidad de atletismo.

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Mientras, Daniel López Vergel, bronce en el 1.500 del año 2025, repetía medalla en esta edición, en una prueba que tenía un favorito indiscutible: Mariano García, bicampeón mundial y representante de la UCAM de Murcia. Como se cumplió con creces el pronóstico para la medalla de oro, solo quedaba luchar por la plata.

El corredor del Capex Extremadura lo hizo hasta la entrada a la recta final, pero su rival apuró el sprint y Dani López tuvo que conformarse con el bronce. Completaba el equipo Roberto Ambrosio, que tuvo algunas dificultades físicas durante todo el recorrido de su 3.000 obstáculos, y que logró terminar.

Desde el Safyde se felicita a la Universidad de Jaén por la excelente organización del campeonato, al tiempo que se agradece el apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte y de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura al deporte universitario de la región.