Igualdad entre los aspirantes extremeños a subir a Segunda División B

Igualdad en el inicio del ‘playoff’ entre los cuatro equipos extremeños que compiten por ascender a Segunda División B de fútbol sala. Sendas victorias por la mínima en los partidos de ida en la primera eliminatoria entre los equipos que ocuparon el cuarteto de cabeza en la Tercera División de Extremadura. Un triunfo local en el Torrecillas 7-Bambatam Rena 6 y otro visitante en el Colegio San José 1-Fex Multiseguros Navalmoral 2.

El cuarto clasificado en liga se impuso al campeón en el partido disputado en Torrecillas de la Tiesa. Ventaja local de 3-0 en el minuto diez para después alcanzarse el descanso con el marcador 4-3 tras una trepidante primera mitad. Iniciativa torrecillana en la reanudación hasta el definitivo 7-6 que lleva el cruce igualado al partido de vuelta en Rena. Por los locales marcaron Alex Rodríguez 2, Roberto 2, Miguel Ángel, Mario y Julen, mientras que por los visitantes lo hicieron Yony 2, Jesús Búrdalo 2, Abel y un rival en propia meta.

Y en el pabellón de Aldea Moret, choque entre tercero y segundo, el equipo moralo se impuso por 1-2. Francis adelantó al equipo de Cáceres en el minuto 17 para el 1-0 al intermedio. En el minuto 29 empataba Sergio y el tanto de Vidal en el 32 daba el triunfo al Navalmoral frente al San José.

Los partidos de vuelta se jugarán el próximo sábado: Bambatam Rena-Torrecillas (20.30) y Fex Multiseguros Navalmoral-Colegio San José (18.30).

Los equipos que superen esta primera eliminatoria jugarán definitivamente la final, también a doble enfrentamiento, por un puesto de ascenso a Segunda División B de fútbol sala.

Ascenso a Tercera

Y en la mañana de este lunes se realizó el sorteo de la ronda de octavos entre los equipos de Primera División Extremeña que aspiran al ascenso a Tercera División.

Los emparejamientos son Fuentes de León-Madroñera; Cristo de Serradilla-Cumbres Mayores; Don Bosco-Gobal Paint Malpartida; Ahigal-Albroksa; Villanueva del Fresno-Riolobos y Palomas-Sierra del Aljibe. La ida se jugará este viernes 15 y la vuelta este domingo día 17.

Los equipos que superen esta ronda competirán en la eliminatoria final por tres plazas de ascenso a la Tercera.

Copa King Long femenina

De igual manera se definió el cuadro final de la V Copa King Long de fútbol sala femenino en Extremadura. Competirán el Colegio San José de Cáceres, que juega en Segunda División Nacional y los seis primeros de la liga regular de Primera División Extremeña Femenina Sala.

Los partidos de cuartos, eliminatoria a enfrentamiento único, se jugarán el próximo fin de semana en cancha neutral. En un lado del cuadro se medirán: La Garrovilla-Talavera y Santa Marta-Navalmoral que formarán la primera semifinal con los equipos vencedores; en el otro lado el ganador del choque Zarza-Villanueva del Fresno jugará la otra semifinal contra el Colegio San José. La final a cuatro se disputará el fin de semana del 23 y 24 de mayo.