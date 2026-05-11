El Mérida, resignado ya a quedarse sin Copa del Rey ni otros objetivos

Tres derrotas consecutivas han dado al traste con los objetivos marcados por el Mérida esta temporada. Primero se esfumó el sueño de jugar el ‘playoff’ de ascenso a Segunda División y, tras perder el pasado sábado en Barakaldo (2-0), también ha desaparecido el mal menor de clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey.

Cierto es que la circunstancia de que la Real Sociedad B sea equipo de la categoría de plata abre una plaza más para un equipo de Primera Federación, concretamente el octavo que termine con mejor coeficiente entre los dos grupos. Se da la circunstancia de que en los dos hay dos filiales entre los cinco primeros, por eso se llega hasta el octavo puesto.

Los emeritenses, que son décimos, están a cuatro puntos de la octava posición que marca el Unionistas, que es el equipo que visita al Romano José Fouto este próximo domingo (17.00 horas en horario unificado).

En el otro grupo, el octavo es el Antequera que, actualmente, tiene dos puntos más que el Mérida.

Las reflexiones del técnico

A pesar de la derrota en Lasesarre, Beltrán defendía que había sido un partido «muy igualado, en el que hemos tenido seis ocasiones muy claras. No estamos consiguiendo materializar nada de lo que generamos y estamos generando bastante». Echaba la vista atrás a las tres últimas derrotas mencionadas, en las que su equipo no ha sido capaz de marcar ningún gol y ha recibido seis.Indicaba que en los «tres partidos hemos generado un volumen muy alto, pero esto va a de marcar más que el rival y no hemos sido capaces. Tenemos que ser autocríticos, mejorar, tragar veneno y ojalá toda la mala suerte que hemos tenido en esta segunda vuelta se invierta la temporada que viene». Recalcaba el preparador que «a lo largo de la temporada ha habido derrotas inaceptables, creo que en los tres últimos partidos es más fácil que hubiéramos marcado seis o siete goles a que nos vayamos de vacío».

La temporada ha terminado haciéndosele larga al equipo, sin embargo, el entrenador confía en que su conjunto pueda obtener un buen resultado esta semana en casa por «nuestra afición, nuestro honor y está nuestra capacidad de darle la vuelta a las cosas. Tenemos que ser muy duros y regalarle a nuestra afición, una actuación a la altura, donde seamos agresivos, con iniciativa, no paremos de correr, presionemos mucho, sigamos generando ocasiones y las metamos». Concluía que «debemos tener la capacidad de darle la vuelta a esto».