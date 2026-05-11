Paula Josemaría y Bea González también vencen en Paraguay

La pareja española Paula Josemaría-Bea González remontó ante Gemma Triay y Delfi Brea para conquistar el Asunción Premier Padel P2 por 4-6, 6-3 y 6-3 y sumar su cuarto título consecutivo.

La final arrancó mejor para Triay y Brea, que aprovecharon varias dudas iniciales de sus rivales para golpear primero y llevarse el set inicial. Las número uno, que encadenaban once finales consecutivas, parecían tener controlado el partido con el ritmo pausado y la solidez que las ha convertido en una de las parejas más fiables del circuito.

Sin embargo, Bea y Paula reaccionaron justo a tiempo. Subieron la intensidad, aceleraron el juego y empezaron a imponer mucha más agresividad en la red. A partir de ahí, el encuentro cambió completamente de dinámica.

Bea y su idilio con Asunción

La figura de Bea González volvió a emerger en el escenario donde se siente invencible. La malagueña firmó otro torneo brillante en Asunción y mantiene un registro perfecto en Paraguay, donde ya ha ganado todas las ediciones disputadas de Premier Padel. Además, lo ha logrado con compañeras diferentes, confirmando su conexión especial con la capital paraguaya.

La moralejana Josemaría también dio un paso adelante en los momentos importantes, especialmente en defensa y transición, para neutralizar el dominio inicial de Triay y Brea. La pareja fue creciendo con el paso de los juegos hasta acabar controlando el partido con autoridad en los dos últimos sets.

El triunfo tiene además un enorme valor simbólico para la lucha por el número uno. Bea y Paula vuelven a derrotar a Triay y Brea en una final —como ya hicieron en Bruselas, Newgiza y Miami— y meten todavía más presión en la pelea por el liderato del ranking FIP Race.

Con el MVP para Bea González, Asunción cerró una semana de récord en el Ueno COP Arena, donde más de 30.000 espectadores disfrutaron del mejor pádel del mundo en una cita que refuerza el crecimiento internacional del circuito.