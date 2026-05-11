El Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad, un éxito

La piscina del Centro de Tecnificación Deportiva de Cáceres acogió durante este fin de semana la edición número 28 del Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad, una cita que volvió a confirmar su crecimiento y su consolidación como una competición de referencia dentro del calendario regional y nacional.

Un total de 211 nadadores pertenecientes a 17 clubes participaron en el torneo, con presencia de 10 clubes extremeños y otros 7 procedentes de comunidades vecinas como Andalucía, Madrid, Castilla y León y Asturias. La competición ofreció un excelente nivel deportivo, con pruebas muy disputadas y varias marcas destacadas.

Los nombres

Entre los grandes protagonistas del trofeo estuvieron Elena Liarte, Adrián Villalba y Hugo García, que lograron batir récords del campeonato. Liarte firmó nuevas plusmarcas en los 200 metros estilos, con un tiempo de 2:19.83, y en los 200 metros espalda, con 2:16.22. Por su parte, Adrián Villalba estableció nuevos récords en los 50 metros libres, con 22.26, y en los 100 metros libres, con 48.34. Hugo García también brilló en los 800 metros libres, donde paró el crono en 8:14.53.

Además, el Club Natación Cáceres Los Delfines consiguió batir los récords absolutos de Extremadura en los relevos de 4x50 libres mixtos y 4x50 estilos mixtos.

En la clasificación absoluta según la Tabla FINA, los vencedores fueron Adrián Villalba, del CN Madrid Moscardó, en categoría masculina, y Elena Liarte, del CN Cáceres Los Delfines, en categoría femenina.

En la Categoría A, los primeros puestos fueron para Adrián Villalba, del CN Madrid Moscardó, y Elena Liarte, del CN Cáceres Los Delfines. En segunda posición finalizaron Hugo García, del CN Real Canoe, y Mª Victoria Rodríguez, del Club Náutico de Sevilla. El tercer puesto fue para Rubén Fernández, del CN Madrid Moscardó, y Laura Amado, del CN Cáceres Los Delfines.

En la Categoría B, los vencedores fueron Marcelo Pérez, del CN Mérida, y Lucía Carvajal, del CN Cáceres Los Delfines. La segunda plaza correspondió a Hugo Guerra, del CDN Zamora, y Daniela Martínez, del CN Plasencia, mientras que Jaime Carro, del CDN San José Obrero, y Claudia Rubio, del CN Avilés, completaron el podio.

Los Delfines, vencedor

Por equipos, el vencedor fue el representativo de la organización, el Club Natación Cáceres Los Delfines, seguido del CN El Perú. La tercera posición fue para el CN Mérida.

La organización destacó también el buen desarrollo del trofeo y las felicitaciones recibidas por parte de los clubes participantes. La competición fue organizada por el club anfitrión con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura.

Al evento asistieron la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez; el presidente de la Federación Extremeña de Natación, José Antonio Amaya; y el director del CNTD Ciudad Deportiva de Cáceres, Jaime Jabato.

La organización agradeció la participación de todos los clubes y emplazó a nadadores, técnicos y aficionados a la próxima edición del Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad.