Los trofeos Diputación de Cáceres de baloncesto, en Malpartida de Plasencia

Malpartida de Plasencia acogerá este domingo 17 de mayo los encuentros de la final del XXXVIII Trofeo Diputación de Cáceres Masculino y XXXI Trofeo femenino organizados por la Federación Extremeña de Baloncesto.

El diputado de Deportes, Pablo López, informó en rueda de prensa que los equipos serán, en categoría masculina, el Grupo Garós de Plasencia y Estudiantes Nazaret de Cáceres; y en categoría femenina Miralvalle de Plasencia y Al-Qázeres Verde de Cáceres. En esta presentación, el diputado ha estado acompañado por el secretario general de la Federación Extremeña de baloncesto, Jorge Santos y el alcalde de la localidad anfitriona, Raúl Barrado.

La temporada arrancó el 19 de octubre con 21 equipos en el trofeo masculino y 9 en el femenino (cinco de la provincia, pues cabe recordar que esta liga es de carácter regional), con un total de 244 encuentros disputados en 11 localidades de la provincia de Cáceres.

Se trata pues, dijo el diputado, «de una competición más que consolidada dentro del calendario deportivo provincial y que representa mucho más que un torneo. Representa convivencia, deporte base y los valores que el baloncesto transmite fuera y dentro de la cancha».

Liga Masculina

La competición se ha llevado a cabo en dos zonas geográficas: la zona norte con 9 equipos y la zona sur, en la que han participado 12 equipos.

Los equipos campeones zonales -Grupo Garós y Estudiantes Nazaret- se medirán el domingo, a las 10.30 horas, en un partido único del que saldrá el campeón provincial que disputará la Supercopa masculina que enfrentará a los equipos ganadores de cada una de las provincias. Como novedad, este año se aplaza la fecha del partido y se celebrará la semana anterior del comienzo de la temporada 2026/2027.