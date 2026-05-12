El Cacereño, de colista de la primera vuelta a octavo de la segunda

El Cacereño ha cambiado por completo su papel en el grupo 1 de Primera Federación. El conjunto verde fue colista en la primera vuelta, con 16 puntos en 19 jornadas, pero en la segunda mitad del campeonato se ha situado como octavo mejor equipo, con 25 puntos en 17 partidos. Ese salto le ha permitido llegar vivo a las dos últimas jornadas y depender de su reacción para pelear una salvación que hace unos meses parecía mucho más lejana.

La mejoría es evidente también en los números: de 3 victorias, 7 empates y 9 derrotas en el primer tramo ha pasado a 6 triunfos, 7 empates y solo 4 derrotas en el segundo. La transformación no le ha sacado todavía del apuro, pero sí le ha dado aire competitivo en el momento decisivo.

En ese cambio de rumbo también ha sido importante la reforma de la plantilla acometida en Navidad, cuando el club incorporó siete fichajes para intentar corregir una primera vuelta muy deficiente. No todos han tenido el mismo peso en la reacción —alguno apenas está contando con protagonismo, como Kaptoum—, pero la remodelación sí ayudó a agitar al equipo y a elevar el nivel competitivo de un grupo que necesitaba respuestas urgentes.

Ahora le esperan dos finales: primero visitará al Zamora y cerrará la fase regular en el Príncipe Felipe ante el Talavera de la Reina. Son dos partidos que decidirán si esa remontada, tan marcada en la clasificación parcial de la segunda vuelta, tiene premio en forma de permanencia.

El Mérida se queda sin premio

La evolución del Mérida, en cambio, deja una lectura bastante más desalentadora. El equipo de Fran Beltrán fue noveno en la primera vuelta, con 27 puntos, y todavía podía mirar hacia la zona alta. Sin embargo, su segunda vuelta lo ha desplazado hasta el decimotercer puesto parcial, con 21 puntos en 17 partidos, una caída que le ha dejado sin opciones de disputar el ‘playoff’ y también fuera de la pelea por una plaza para la Copa del Rey.

El propio Beltrán ha señalado como una de las claves la marcha de Álvaro García al Castellón. El delantero era el máximo goleador del Mérida y su salida dejó un vacío que el equipo no ha conseguido llenar. Sin esa referencia ofensiva, el conjunto romano ha perdido pegada y ha ido cediendo terreno en una segunda parte de la temporada que ha terminado por apagar sus aspiraciones.

Al Mérida le restan dos encuentros con lecturas muy distintas. Recibirá a Unionistas de Salamanca, todavía metido en la pelea por el ‘playoff’, y cerrará el curso en Tajonar ante Osasuna Promesas, un rival directamente implicado en la lucha por la salvación. Quizás ese día pueda echarle una mano al Cacereño, pero aún es pronto para decirlo.

Otros cambios de tendencia

En un segundo plano, la comparación entre las dos mitades del campeonato deja más contrastes. Ponferradina pasó de la zona baja de la primera vuelta a liderar la clasificación parcial de la segunda, mientras que Unionistas de Salamanca también dio un salto importante hasta los primeros puestos del segundo tramo. El Tenerife ha sido tan superior que ascendió hace varias jornadas.

En sentido contrario, Athletic B, Ferrol y Avilés han perdido mucho terreno. Con todo, en clave extremeña el foco está en el Cacereño: de último a octavo en la segunda vuelta, una reacción que ahora necesita rematar para convertir la remontada en permanencia.

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