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Voleibol

El Extremadura Arroyo vuelve a Primera División con un proyecto amateur y el sello de la cantera

El presidente Adolfo Gómez destaca el compromiso, lealtad y actitud de las jugadoras formadas en Arroyo de la Luz para afrontar el reto

Reunión de la directiva del Arroyo con jugadoras interesadas en seguir en el proyecto del club.

Reunión de la directiva del Arroyo con jugadoras interesadas en seguir en el proyecto del club. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Extremadura Arroyo afrontará su regreso a Primera División de voleibol femenino con un proyecto apoyado principalmente en jugadoras formadas en la cantera del club. Así lo ha trasladado su presidente, Adolfo Gómez, después de mantener una reunión con las jugadoras que podrían integrar la plantilla de cara a la temporada 2026/2027.

En ese encuentro, celebrado con parte de la directiva, canteranas de distintas generaciones se comprometieron a sacar adelante un proyecto de marcado carácter local y totalmente amateur, que tendrá como objetivo prioritario la permanencia en una categoría que el club abandonó hace 17 temporadas.

Un proyecto local y amateur

Las jugadoras mostraron su ilusión ante el nuevo reto y destacaron la responsabilidad de «devolver al club todo lo que nos ha aportado» durante sus años de formación y competición.

Entre los nombres destacados figuran María Carrero, colocadora que llegó a jugar en el equipo de Superliga; Nerea Jiménez, Laura Pallero y Ángela Peña, con experiencia en Superliga 2; e Inma Pretel, que defendió la camiseta del club en sus primeros años en Primera Nacional.

La directiva se ha mostrado satisfecha con la respuesta de las jugadoras y comenzará a trabajar «ya» para completar el equipo técnico y reunir el presupuesto necesario, con financiación pública y privada, antes de formalizar la inscripción. El club queda también pendiente de la normativa específica que establezca la Real Federación Española de Voleibol para la categoría.

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Gómez explicó que el proyecto fue planteado hace unas semanas a un amplio grupo de jugadoras formadas en Arroyo de la Luz bajo tres premisas: «compromiso, lealtad y actitud». Según el presidente, la incorporación progresiva de veteranas y jóvenes ha dejado en el club una sensación de satisfacción por «el grado de responsabilidad y el cariño mostrado hacia la entidad».

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