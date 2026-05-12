Extremadura conquista el Nacional de Triatlón de Talentos con el oro del Tribarros Villafranca

Los clubes extremeños firmaron un brillante fin de semana en los Campeonatos de España de Triatlón de Talentos, disputados en Águilas, donde la región logró resultados destacados tanto en la prueba de contrarreloj por equipos como en el campeonato nacional por relevos.

La actuación más sobresaliente llegó de la mano del Tribarros Villafranca, que se proclamó campeón de España de Triatlón Contrarreloj por Equipos de Talentos en categoría masculina tras completar la prueba en un tiempo de 22 minutos y 24 segundos.

Gran papel

Además del oro del conjunto villafranqués, el Triatlón Don Benito logró una meritoria novena posición nacional en esta misma competición, consolidando la presencia extremeña entre los mejores clubes del país.

En categoría femenina, el triunfo fue para el AD Náutico de Narón, equipo en el que milita la extremeña Esther Rodríguez, seguido por el Club Deportivo Delikia y el Cidade de Lugo Fluvial. El equipo femenino del Tribarros Villafranca concluyó en la posición 33.

La competición continuó el domingo con el Campeonato de España de Triatlón por Relevos de Talentos, donde el Tribarros Villafranca volvió a subir al podio nacional tras finalizar en tercera posición.

Por su parte, el Triatlón Don Benito cerró su participación con una destacada octava plaza nacional, poniendo el broche a un sobresaliente fin de semana para el triatlón base extremeño en una de las citas más importantes del calendario nacional.