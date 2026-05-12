Ciclismo
La extremeña Laura Pérez acaba segunda en Legutio
La corredora del Electromercantil-GR100 se sitúa novena en la Copa de España
La extremeña Laura Pérez, del Electromercantil-GR100, logró la segunda posición en la sexta prueba puntuable de la Copa de España Féminas, disputada el pasado fin de semana en Legutio (Álava) sobre un recorrido cercano a los 50 kilómetros.
El equipo extremeño volvió a realizar un gran trabajo colectivo, con Laura Pérez y Ana Lospitao metidas en el grupo principal hasta la parte decisiva de la carrera. La victoria fue para Noa Vega, del Baqué-Movistar, actual líder de la Copa de España, seguida por Laura Pérez y Vega Iglesias, del Mirat.
También destacó la sexta plaza de Ana Lospitao y el tercer puesto por equipos del conjunto placentino. A falta de tres pruebas para el final, Lospitao marcha octava y Pérez novena.
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