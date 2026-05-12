El Levante remonta ante el Celta para dormir fuera del descenso

El Levante alimentó este martes su sueño de permanecer en LaLiga tras firmar otra remontada en Balaídos, donde castigó a un Celta (2-3) que se dejó sus opciones de pelear por un billete para la Liga de Campeones con una pobre actuación ante otro equipo de la zona baja.

El equipo gallego, que parecía haber corregido sus graves errores defensivos en los últimos dos partidos ante Elche y Atlético, volvió a condenarse en su estadio, de donde siguen escapando puntos. El Levante es el tercer equipo, tras Alavés y Oviedo, que llega a Vigo en puestos de descenso y acaba sumando la victoria ante los de Giráldez.

Un monumental error de Radu condenó al Celta en el primer tiempo. Fue un tiro lejano y muy centrado del hondureño Kervin Arriaga. En lugar de desviarlo, intentó despejarlo con una mano y la muñeca se le dobló para que el Levante celebrase el empate en el minuto 43. Apenas un minuto después, el centrocampista caribeño volvió a amenazar con un disparo que se marchó rozando el poste.

En el tiempo añadido, no obstante, Hugo Álvarez casi soluciona el problema generado por su compañero. Lo evitó Ryan con una doble parada al canterano celeste. El portero australiano ya había sido decisivo en la primera jugada del partido al sacar el remate de Fer López, al que Aspas, con una gran asistencia, había dejado solo en el mano a mano.

De poco le sirvió al Levante, que entró sin intensidad defensiva al duelo. En una acción similar, pero con Hugo Álvarez y Jutglà como protagonistas, el Celta se adelantó tras una gran finalización del exdelantero del Brujas.

El Levante, pese a formar con una línea de cinco cuando el Celta tenía el balón, defendió muy mal durante todo el primer tiempo. Aspas y Jutglà cerca estuvieron de incrementar la renta gallega. Eso sí, antes del regalo de Radu, los de Luis Castro también asustaron con un cabezazo de Arriaga (min.12) y un disparo lejano de Dela (min.34).

El entrenador portugués del Levante movió ficha en el descanso con la entrada del exceleste Iker Losada. Pero un desajuste de Diego Pampín lo explotó Javi Rueda, tras un gran pase de Fer López, para regalarle el doblete a Jutglà.

Al Levante le tocaba remar contracorriente de nuevo. La permanencia exigía puntuar en Vigo. Y con otro disparo lejano, en esta ocasión de Dela, situó el 2-2. Radu, en esta ocasión, no pudo hacer nada. El balón se coló por la escuadra.

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Ese tanto descolocó al Celta, al que Brugué, apenas dos minutos después de saltar al campo, en el 63, mató definitivamente tras un enorme error defensivo en un saque de esquina. Giráldez quemó sus balas: Pablo Durán, Borja Iglesias y Williot entraron inmediatamente. Después Mingueza y Jones El-Abdellaoui. Pero fue el Levante el que tuvo la oportunidad de cerrar su victoria con un remate de Brugué que se estrelló en el larguero. El Celta se volcó, pero sin muchas ideas y el Levante conservó un triunfo de oro.