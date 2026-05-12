Fútbol
María Guardiola recibe al Extremadura y se enfunda la ‘azulgrana’
La presidenta felicitó a los campeones de Segunda Federación en la sede de la Presidencia en Mérida
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recibido este martes en la sede de Presidencia de Mérida a la plantilla y cuerpo técnico del CD Extremadura, flamantes campeones del grupo cuarto de Segunda Federación y nuevo equipo de Primera Federación para la próxima temporada.
La presidenta ha felicitado personalmente a todos los jugadores y les ha dicho que es un orgullo que hayan podido representar a la región con tanto “esfuerzo, talento y pasión” para lograr estos objetivos.
El Extremadura llevó a María Guardiola el título conseguido recientemente y le regaló una camiseta actual del equipo con el número uno y el nombre de María Guardiola. La presidenta, feliz, no dudó en enfundarse la azulgrana y posar para los medios gráficos.
Fue una charla distendida donde muchos jugadores pudieron conocer a la presidenta y conocer de primera mano el corazón de la Junta de Extremadura, que seguirá siendo uno de los principales patrocinadores del equipo en la nueva categoría.
Planificación
Por otra parte, la dirección deportiva del Extremadura, encabezada por Manuel Mosquera, comenzará este miércoles su planificación de la nueva temporada. Mosquera tiene previsto reunirse de manera individual con todos los jugadores para comunicarles los planes del club con cada uno de ellos. Hay futbolistas como Zarfino, Rober Correa, Manchón, Carlos Cordero, Fran Rosales o Dieguito que tienen contrato y la continuidad prácticamente asegurada.
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