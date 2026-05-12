Rafa Jódar despacha a Tien en Roma por la vía rápida

El español Rafa Jódar derrotó este martes con suficiencia (6-1 y 6-4) al estadounidense Learner Tien, número 21 del mundo, en el Masters de Roma.

El tenista madrileño venció por la vía rápida a una de las grandes irrupciones del circuito ATP, en un duelo entre dos de los talentos con mayor proyección del tenis internacional.