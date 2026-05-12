Tenis
Rafa Jódar despacha a Tien en Roma por la vía rápida
Redacción
El español Rafa Jódar derrotó este martes con suficiencia (6-1 y 6-4) al estadounidense Learner Tien, número 21 del mundo, en el Masters de Roma.
El tenista madrileño venció por la vía rápida a una de las grandes irrupciones del circuito ATP, en un duelo entre dos de los talentos con mayor proyección del tenis internacional.
- Recuperan un solar degradado en Cáceres para crear un aparcamiento de 25 plazas
- El gran desarrollo residencial junto a la Ribera del Marco de Cáceres se construirá sobre una zona de riesgo medio-alto del Calerizo
- La calle de Cáceres que nació con vivienda protegida y ahora convierte sus bajos en apartamentos
- Dos heridos graves al despeñarse un turismo tras salirse de la A-5 en Talavera la Real
- Una ruta por la Plasencia de Robe: conoce los lugares para redescubrir al músico en su ciudad natal
- Leda pide 150.000 euros para ceder la línea Mérida-Sevilla y el Gobierno inicia la retirada de la concesión
- El arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo, hospitalizado en Badajoz
- Crítica a la ampliación del Museo de Cáceres: 'Se nos cayó el alma a los pies