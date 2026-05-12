Pipe, emblema del Mérida, se retira

Pipe, capitán del Mérida, ha anunciado su retirada del fútbol. El lateral vallisoletano, cuyo nombre completo es Felipe Alfonso Criado, pone así fin a una etapa de seis temporadas como jugador romano, en la que se convirtió en una de las grandes referencias del vestuario y de la afición del Romano José Fouto.

Su historia en el club comenzó en la temporada 2020/21, aunque en un primer momento no terminó de convencer y no fue renovado. Sin embargo, las lesiones de Chirri y Parras abrieron de nuevo la puerta a su regreso en octubre de 2021. A partir de ahí, Pipe se ganó un sitio y acabó siendo una pieza fundamental en el ascenso de esa misma campaña.

Pipe y Álvaro García festejan uno de los goles del Mérida en Ferrol. / AD MÉRIDA

Los números

Desde entonces, el lateral ha sido uno de los jugadores más importantes del Mérida en su etapa reciente. Ha disputado 157 partidos, una cifra que le sitúa como el segundo futbolista con más encuentros en la historia del AD Mérida, además de sumar 41 capitanías, 6 goles y 9 asistencias.

Pipe fue clave durante los cuatro años del equipo en Primera Federación, aunque en esta última temporada las lesiones le han lastrado y le han impedido tener la continuidad de cursos anteriores. Aun así, su peso dentro del grupo y su identificación con el club han permanecido intactos.

Con su retirada, el Mérida despide a uno de los nombres más reconocibles de su proyecto reciente, un futbolista que deja huella por su compromiso, liderazgo y profesionalidad.