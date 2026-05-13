César Castro, protagonista del XLV Trofeo Ciudad de Plasencia

Plasencia será este fin de semana uno de los principales focos de la natación extremeña con la celebración del XLV Trofeo Internacional Ciudad de Plasencia y el Clínic César Castro, una cita que reunirá a más de 330 nadadores.

La cita deportiva servirá además como inicio de los actos conmemorativos del 50 aniversario del Club Natación Plasencia.

La piscina bioclimática de la capital del Jerte acogerá este sábado el trofeo internacional, en el que participarán deportistas de doce clubes de Extremadura y Madrid, además del Club Natación Terrassa, equipo en el que milita el nadador olímpico placentino César Castro.

El evento contará con 180 mujeres y 150 hombres inscritos, un dato que, según la organización, refleja el crecimiento de la participación femenina en la natación regional.

El concejal de Deportes, Alberto Belloso, destacó durante la presentación del evento el valor deportivo y social de la competición y subrayó el papel del Club Natación Plasencia tras medio siglo de trayectoria.

«Son actividades que fomentan valores como la disciplina, el esfuerzo y la unión», señaló Belloso, quien calificó a César Castro como «un referente internacional y un orgullo para la ciudad».

Por su parte, la presidenta del Club Natación Plasencia, Ofelia Castellanos, resaltó la dimensión organizativa del evento y agradeció el apoyo institucional para el desarrollo de las pruebas y actividades previstas.

La competición se desarrollará en dos sesiones, de mañana y tarde, bajo formato contrarreloj y con cronometraje electrónico.

Entre las pruebas programadas destaca la segunda edición del Trofeo César Castro en los 800 metros libres, destinada a premiar la mejor marca absoluta masculina y femenina.

El clínic

El domingo será el turno del Clínic César Castro, una jornada formativa que reunirá a cerca de 70 participantes de distintos puntos de Extremadura e incluirá sesiones técnicas en piscina, trabajo de salidas y virajes, así como charlas motivacionales impartidas por el propio nadador olímpico.

Durante estas actividades, Castro compartirá su experiencia deportiva y su trayectoria internacional, desde sus inicios hasta su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Ayuntamiento y el club organizador destacaron además el impacto económico del evento para la ciudad, especialmente en el sector hotelero y hostelero, debido al desplazamiento de deportistas, técnicos y familiares durante el fin de semana.

El Club Natación Plasencia, fundado en 1976, prevé culminar los actos de su 50 aniversario con una gala conmemorativa el próximo mes de noviembre para reconocer a antiguos socios y nadadores históricos de la entidad.