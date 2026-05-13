Diego Nieves, aguante con premio en el Cacereño

En los últimos meses, Diego Nieves ha estado en el punto de mira de muchos aficionados del Cacereño. Tras el empate 3-3 ante Unionistas, desapareció de la alineación titular, a la que no ha vuelto hasta hace tres encuentros, justo cuando el equipo empieza a divisar la permanencia. Es el momento en el que el portero se reivindica, pero sin alzar el tono.

«Para mí no se ha sido injusto. Cuando no jugaba, hablé con Julio Cobos y me explicó el porqué, cuándo podía volver y cómo veía la situación. En ningún momento me dio otra explicación distinta. Yo estaba tranquilo porque sabía que era una decisión técnica», sostiene, en conversación con este diario.

«Sí es verdad que lo pasas mal, porque se escuchan mil cosas por otros lados. Hay gente que se alimenta de eso o que se hace sus propias suposiciones, que pueden ser verdad o no. Pero esto ya no es algo amateur, esto es profesional. Cada detalle se mira mucho», explica.

El meta de Villarrobledo reivindica su sentimiento de pertenencia a un club al que ayudó decisivamente a ascender hace apenas once meses: «Se lo he dicho a mucha gente, tanto de mi familia como de Cáceres, donde tengo muy buenos amigos: yo soy del Cacereño como muchísima gente de aquí. Llegué el año pasado desde un sitio en el que no jugaba, sin minutos, y entendí que tenía que aprovechar mi oportunidad, como todos los futbolistas que quieren llegar al fútbol profesional».

Diego Nieves, durante un partido ante el Lugo. / Carlos Castro/LOF

Los errores

Nieves insiste en que la decisión de Cobos de sentarle fue «técnica» y que era algo que «tenía que respetar». «Le dije que iba a seguir con el equipo y entrenando al máximo para que, si me volvía a dar la oportunidad, poder aprovecharla. Así ha sido. El día que me dijo que iba a volver al once estaba muy contento. En estos tres partidos que he vuelto he intentado ayudar desde dentro y aportar para que el equipo vaya mejor», intenta zanjar.

Pero siempre queda un matiz, con el 3-3 encajado ante Unionistas en el tiempo añadido, una acción confusa por la que fue señalado por muchos. «En esta categoría hay fallos. Fallan los delanteros, los extremos, los centrales, los porteros… falla todo el mundo. Por eso estamos en esta categoría. Incluso en Primera y Segunda también se falla. Son cosas del fútbol, situaciones de partido o momentos de cada jugador durante el año. A lo mejor uno no está teniendo su mejor temporada o pasa por una mala racha. Pero cuando ocurrió lo que ocurrió, yo llevaba unos 25 partidos jugados y creo que tanto mi nivel como el del equipo habían sido buenos durante el año. Hemos tenido partidos mejores, partidos peores y errores, pero eso forma parte del fútbol», señala.

El jarabe de banquillo que recibió a continuación no le destruyó. «Yo en mi vida no me doy por vencido. He estado en equipos sin jugar ni un minuto y he seguido entrenando. Primero, para mejorar yo; y segundo, por si se presenta la oportunidad, aprovecharla y seguir ayudando», dice.

Ahora, a salvarse

Toda esa controversia parece haber quedado atrás. Su regreso a la titularidad ha estado acompañado de un empate y dos victorias que han sacado al equipo de la zona de descenso después de muchos meses en ella. «Se respira un poco de felicidad y más tranquilidad a la hora de entrenar y pasar el día a día», cuenta sobre el vestuario. «Seguimos con la misma ilusión que teníamos desde el principio. Creemos que lo vamos a sacar», añade.

Diego Nieves, en la sede de El Periódico Extremadura hace unos meses. / JJT

Espera el Zamora el próximo domingo, pero no distingue demasiado entre rivales de arriba, como es el caso, y de abajo. «Todos los partidos son ya difíciles. Ahora mismo hay equipos que se están jugando el 'playoff', otros el descenso y otros que quizá no se juegan nada como equipo, pero cada jugador se está jugando su contrato del año que viene, su renovación o su futuro. Todos te lo ponen difícil ahora», considera.

Eso sí, estima que «Zamora llega con una dinámica que seguramente sea de las mejores del grupo, pero nosotros lo vamos a plantear con la misma ilusión que venimos haciéndolo hasta ahora».

Un empate no sería malo tal y como se ha puesto la situación, pero no descarta la victoria: «Ojalá podamos ganar allí. Sería muy bonito hacerlo con nuestra afición, que seguramente se va a desplazar en un número muy alto».

¿Cuál ha sido la clave para llegar tan vivos ahora? «No descolgarte, estar ahí hasta la última jornada, porque en cualquier momento puedes enlazar dos o tres partidos buenos y salir de ahí, como hemos hecho esta semana. Seguimos en la pelea, seguimos creyendo en nosotros mismos. Creíamos que lo podíamos sacar hace dos o tres semanas, hace un mes o incluso hace dos meses. Sabíamos que éramos capaces de hacerlo y creo que lo hemos demostrado. No hemos dejado de creer», responde.

La afición

Asegura haber entendido el enfado de la afición en ocasiones «por el juego del equipo o por derrotas en casa que quizá no debimos tener, pero ellos también han seguido creyendo. Nos lo demostraron, por ejemplo, en la última jornada, con 4.500 personas en el estadio y cayendo la que estaba cayendo. Nosotros estamos muy agradecidos y les animamos a que sigan estas últimas jornadas, porque los necesitamos. Ojalá el 24 de mayo estemos celebrando la permanencia que tanto ansiamos».