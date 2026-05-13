El Espanyol gana cinco meses después y avanza hacia la salvación

El Espanyol derrotó al Athletic en el RCDE Stadium gracias a goles de Pere Milla, en el minuto 69, y Kike García, en el 92, un resultado que da oxígeno al cuadro catalán, inmerso en la lucha por la permanencia, e impide que los vascos alcancen la zona europea.

El Athletic hizo méritos para cambiar el rumbo del encuentro, firmando tres disparos al poste, pero el anfitrión les superó en puntería. Los blanquiazules, que no se libraron del suspense hasta la segunda diana de Kike García, suman su primera victoria en este año 2026.

El Espanyol salió en tromba con avisos de Urko González y Roca en los primeros diez minutos. El Athletic también demostró que se jugaba el billete a Europa y Berenguer examinó la atención de Dmitrovic antes del cuarto de hora. La iniciativa era del anfitrión, pero el cuadro visitante no venía de paseo.

Los blanquiazules insistían en los dominios de Unai Simón. Sin disfrutar de ocasiones meridianas, los catalanes vivían sus mejores minutos: Roberto animó a la grada con un remate de tacón que frustró el portero. Los pupilos de Valverde se mantenían serenos atrás y controlaban el marcador sin estridencias.

Las llegadas del Athletic eran escasas, pero suficientes para demostrar su potencial arriba. Berenguer intentó sorprender de chilena tras una asistencia de Iñaki Williams y Laporte, en el 39, mandó el balón al larguero. En la última acción de esta mitad, Unai Gómez colocó de nuevo la pelota en el poste.

Pese a este final tenso, el empate se mantuvo en el marcador. En la reanudación, el peligro creciente creado por el conjunto visitante no fue a más. El choque volvió a las tablas, con alternativas para ambos. Jauregizar disfrutó de una de las más claras y recordó al RCDE Stadium el potencial del rival.

De todas formas, el Espanyol liquidó el suspense en el minuto 69 tras un gol de Pere Milla, que mandó al primer palo un centro de Carlos Romero. Cabrera, en la siguiente acción, examinó a Unai Simón al rematar de cabeza. Los periquitos disfrutaban de minutos dulces ante su afición.

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La tranquilidad le duró poco a los blanquiazules. Guruzeta amenazó con un disparo lejano y, pocos minutos después, mandó la pelota al poste. Kike García, en el descuento, acabó con la incertidumbre con el segundo tanto. El atacante aprovechó un pase con tiralíneas de Terrats para dar la alegría que más esperaban sus aficionados.