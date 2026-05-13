La Justicia desimputa a Real Madrid Estadio y a José Ángel Sánchez en el caso de los conciertos del Bernabéu

La Audiencia Provincial de Madrid ha desimputado al director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, y a su mercantil Real Madrid Estadio SL en el caso de los conciertos en el Santiago Bernabéu. Según ha informado el club blanco, la resolución judicial estima que el directivo y la sociedad blanca no "son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio".

La Audiencia Provincial, siempre según el club, ha determinado que "son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente", por lo que dicta el sobreseimiento de las actuaciones contra JAS y Real Madrid Estadio.

Sigue sin haber conciertos

Esta resolución solo implica que el Real Madrid y sus directivos, en este caso Sánchez, carecen de responsabilidad penal en el probado incumplimiento de las normativas de ruido del Ayuntamiento de Madrid, pero ni mucho menos solventa el problema de fondo. Es decir, el Bernabéu sigue en la práctica sin poder acoger conciertos, como viene sucediendo desde septiembre de 2024, cuando el club blanco decidió suspender toda la programación de actuaciones musicales debido a la investigación judicial.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (i), el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez (d) participan en una Asamblea General de LaLiga. / EFE

La Audiencia Provincial de Madrid estima que cualquier responsabilidad penal corresponde a los promotores de los conciertos y, según la valoración que realiza la entidad que preside Florentino Pérez, "confirma el carácter absolutamente infundado e instrumental de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros seis vecinos contra José Ángel Sánchez Periáñez y Real Madrid Estadio S. L.".

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El caso continúa ahora en los juzgados con los promotores como acusados, mientras el Real Madrid sigue sin presentar las soluciones acústicas que ha ido implementando en el Bernabéu, con el objetivo de aislar el interior del estadio y minimizar el ruido en las calles aledañas al estadio.