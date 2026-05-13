Baloncesto en silla de ruedas
El Mideba transmite sus valores en un instituto de Navalmoral
Componentes del equipo pacense charlaron con los alumnos y realizaron una exhibición
El Club Polideportivo Mideba Extremadura participó en una exhibición de baloncesto en silla de ruedas en el IES Albalat de Navalmoral de la Mata, una actividad dirigida a fomentar el deporte inclusivo entre el alumnado del centro.
Jugadores y miembros del club compartieron pista, experiencias e historias de vida con estudiantes y profesores. La jornada permitió a los asistentes conocer de cerca la práctica del baloncesto adaptado, así como la exigencia física, técnica y reglamentaria de esta disciplina paralímpica.
El entrenador del equipo, Álex Carrillo, agradeció la acogida del IES Albalat y destacó que la actividad sirvió para acercar al alumnado la realidad del baloncesto en silla de ruedas de una manera participativa. Durante la exhibición, los integrantes del Mideba explicaron situaciones de juego y distintos aspectos del reglamento para que los jóvenes pudieran entender mejor el desarrollo de este deporte.
Con ilusión
También intervino el capitán, Rodrigo Pérez, quien subrayó la importancia de este tipo de encuentros para visibilizar las capacidades, el talento y el esfuerzo de las personas con discapacidad, tanto dentro como fuera de la pista. El jugador resaltó además la respuesta del alumnado y la ilusión que supone para el club llevar estas iniciativas a diferentes localidades extremeñas.
Desde el Mideba también pusieron en valor el esfuerzo realizado para poder celebrar la actividad, ya que la organización fue comunicada con poco margen de tiempo y la participación del equipo llegó a estar en duda hasta última hora. Con esta visita, el conjunto pacense mantiene su línea de trabajo en la promoción del deporte adaptado y la visibilización de las personas con discapacidad, utilizando el baloncesto en silla de ruedas como herramienta de inclusión, convivencia y sensibilización en distintos puntos de Extremadura.
- El hallazgo de la Vía de la Plata obliga a rediseñar la Ronda Sureste de Cáceres
- Un edificio entero de tres plantas en plena plaza Mayor de Cáceres se transforma en seis apartamentos turísticos
- La Junta de Extremadura aprueba una segunda tanda de nombramientos en el nuevo Ejecutivo con Vox
- El festival de homenaje a Robe en Plasencia atraerá a seguidores de toda España y tendrá un punto violeta
- Croquetas caseras a 13,90 en el Paseo del Cabezón de Cáceres
- El antiguo Mesón Gredos de Moctezuma en Cáceres ya tiene relevo: 'Haremos comida casera
- Muere Domingo Pulido, histórico del socialismo de Cáceres, a los 95 años
- La voz de Manuel Carrasco sonará en la Mejostilla de Cáceres durante sus fiestas