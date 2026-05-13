El Mideba transmite sus valores en un instituto de Navalmoral

El Club Polideportivo Mideba Extremadura participó en una exhibición de baloncesto en silla de ruedas en el IES Albalat de Navalmoral de la Mata, una actividad dirigida a fomentar el deporte inclusivo entre el alumnado del centro.

Jugadores y miembros del club compartieron pista, experiencias e historias de vida con estudiantes y profesores. La jornada permitió a los asistentes conocer de cerca la práctica del baloncesto adaptado, así como la exigencia física, técnica y reglamentaria de esta disciplina paralímpica.

El entrenador del equipo, Álex Carrillo, agradeció la acogida del IES Albalat y destacó que la actividad sirvió para acercar al alumnado la realidad del baloncesto en silla de ruedas de una manera participativa. Durante la exhibición, los integrantes del Mideba explicaron situaciones de juego y distintos aspectos del reglamento para que los jóvenes pudieran entender mejor el desarrollo de este deporte.

Con ilusión

También intervino el capitán, Rodrigo Pérez, quien subrayó la importancia de este tipo de encuentros para visibilizar las capacidades, el talento y el esfuerzo de las personas con discapacidad, tanto dentro como fuera de la pista. El jugador resaltó además la respuesta del alumnado y la ilusión que supone para el club llevar estas iniciativas a diferentes localidades extremeñas.

Desde el Mideba también pusieron en valor el esfuerzo realizado para poder celebrar la actividad, ya que la organización fue comunicada con poco margen de tiempo y la participación del equipo llegó a estar en duda hasta última hora. Con esta visita, el conjunto pacense mantiene su línea de trabajo en la promoción del deporte adaptado y la visibilización de las personas con discapacidad, utilizando el baloncesto en silla de ruedas como herramienta de inclusión, convivencia y sensibilización en distintos puntos de Extremadura.