Las oficinas de atención a entidades y deportistas de la Fundación Jóvenes y Deporte siguen aumentando el número de actuaciones

En su afán por ofrecer a los agentes del sector deportivo extremeño el mayor número de herramientas y oportunidades de mejora, la Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, ofrece un servicio de asesoramiento y acompañamiento integral a través de la Oficina de Atención a Deportistas de Extremadura OADEXT-PROAD EXTREMADURA y de la Oficina de Atención a Entidades Deportivas de Extremadura-OAEDEXT.

En cuanto a la Oficina de Atención a Deportistas, centra sus esfuerzos en ofrecer una atención integral de ayuda y asesoramiento a Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento de la región y ofrece soluciones ante las necesidades de este colectivo en el ámbito formativo, laboral, técnico, informativo, psicológico, jurídico, etcétera. Todo ello a través de un tutor especializado, que valora la necesidad de una tutorización personalizada para el desarrollo de su carrera dual (deportiva y formativa/profesional).

Existe igualmente una web y APP móvil exclusiva para las personas usuarias de OADEXT-PROAD Extremadura, que facilita información de interés para el colectivo a través de noticias, ofertas de empleo y cursos de formación, entre otras cuestiones, al margen de servir de canal de comunicación directo, ágil, eficaz, gratuito y adaptado a las últimas tendencias. También se puede acceder al Carné DAN/DAR que da acceso a los beneficios ofrecidos por las empresas adheridas al Club de Empresas OADEXT-OAEDEXT.

Del mismo modo, se mantienen dentro de esta oficina herramientas como el Departamento de Psicología del Deporte de Extremadura, atención legal en asuntos relacionados con la práctica deportiva a través de Bálamo «Legal & Fiscal» y se ofrece asesoramiento gratuito para deportistas en la Asesoría Fiscal y Contable Natalia Manzano y el acceso 100% bonificado a las instalaciones de Liceo Wellness en Plasencia. A través del convenio de colaboración con la UEX, para implantar el programa 'UEX DEPORTIVA', se facilita el acceso gratuito a las instalaciones deportivas a deportistas de alto nivel y alto rendimiento de Extremadura, formando parte igualmente de las acciones que impulsa OADEXT, junto con encuentros periódicos entre representantes del colectivo de deportistas y representantes institucionales para trabajar de manera conjunta.

En la pasada anualidad, este recurso de la FJyD realizó 1.375 acciones con deportistas, relacionadas con la formación, empleo u otras áreas y un total de 295 deportistas demandaron algún tipo de intervención o información. El 58% de las atenciones fueron de carácter social, el 33% relacionadas con la formación y el 9% restante con cuestiones de empleabilidad. El contacto de este departamento se puede realizar a través de su web (https://www.oadext.es/es/) o en el teléfono 682 759 294.

Oficina de Atención a Entidades Deportivas de Extremadura -OAEDEXT

Por su parte, la Oficina de Atención a Entidades Deportivas de Extremadura -OAEDEXT, que se impulsa desde 2020 como respuesta al amplio desarrollo del tejido asociativo en el ámbito de la actividad físico-deportiva, tiene el objetivo de impulsar su actividad de manera proactiva a todas las entidades deportivas de la región. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer herramientas de apoyo, asesoramiento y acompañamiento a las entidades deportivas de la región, adquiriendo así esta mayor autonomía y facilitando su profesionalización.

La oficina nace para prestar un servicio cercano y accesible, focalizado en orientar a entidades deportivas en diferentes ámbitos, ofreciendo un servicio de asesoramiento integral, adaptado y en función de cada necesidad para fomentar así el crecimiento y desarrollo del tejido asociativo deportivo y la correcta evolución y profesionalización de las entidades de nuestra región. Los servicios incluidos en OAEDEXT son, entre otros, servicio de información, de administración, jurídico y de gestión, servicio técnico, servicio de comunicación, marketing y patrocinio, de formación y el Club de Empresas compartido con la Oficina de Atención a Deportistas de Extremadura.

Durante el 2024 OAEDEXT realizó 4.758 intervenciones con entidades deportivas en Extremadura en sus diferentes ámbitos de actuación, siendo 138 las entidades deportivas de Extremadura que recibieron asesoramiento e información a lo largo del pasado año de manera directa, de las cuales el 37% son federaciones deportivas y el restante 63% entidades deportivas de la región, 22 de ellas de nueva incorporación. Para contactar con la Oficina de Atención a Entidades Deportivas de Extremadura, se puede hacer a través del correo oaedext@fundacionjd.com o en el teléfono 924 930 286.