El PGA Championship, el 'grande' que se le resiste al golf español

Después del Masters de Augusta viene el PGA Championship. Primer y segundo 'major' de la temporada. Por medio, una noticia explosiva en el mundo del golf: el colapso financiero que se le presume al circuito LIV con la retirada de los fondos saudís. La comidilla en el difícil campo del Aronimink Golf Club, en las afueras de Filadelfia (Pennsylvania). Se les está preguntando a todos, en particular a Jon Rahm, el mejor pagado del circuito alternativo.

No obstante, lo esencial no es eso, sino el torneo, ganado el año pasado por Scottie Scheffler y nunca conquistado por un golfista español. Empieza este jueves con tres españoles en competición: el propio Rahm, el catalán David Puig y un debutante en un grande, Ángel Ayora, el andaluz que asesora Juan Carlos Ferrero en el terreno mental.

David Puig y Jon Rahm se saludan en el campo del Aronimink Golf Club, donde se celebra el PGA Championship. / JAMIE SQUIRE / Getty Images via AFP

Rahm zanjó con habilidad las cuestiones sobre el LIV y la incertidumbre que lo envuelve: "Son cosas que están fuera de mi control. Creo que lo dije la semana pasada: de los pocos talentos que tengo en mi vida, arreglar un negocio no es uno de ellos. Podría ser la peor persona para eso. Mi trabajo es jugar al golf, afortunadamente en ese lado de la cuerda, y en eso es en lo que puedo centrarme", afirmó esta semana en rueda de prensa.

Le agradó más hablar del posible 'Grand Slam' para España. El palmarés del PGA Championship no cuenta con Seve Ballesteros, José María Olazábal o Sergio García. Este último fue quien ha estado más cerca, con una segunda posición en 1999 y 2008. Es el grande que le falta al golf español.

"Sería maravilloso completar el Grand Slam. Aunque cada 'major' es extremadamente especial a su manera, poder unirlo todo con los grandes del pasado en España... estaré peleando por ello", aseguró Rahm, quien cuenta en su palmarés el Abierto de Estados Unidos de 2021 y del Masters de Augusta de 2024.

Rory McIlroy se descalza para aliviar el dolor en un pie durante un entrenamiento previo al PGA Championship. / EMILEE CHINN / Getty Images via AFP

El estadounidense Scottie Scheffler y el norirlandés Rory McIlroy, que viene de conquistar su segundo Masters consecutivo, siempre son los principales candidatos al triunfo. McIlroy, doble ganador del PGA, llega algo tocado. Tiene una ampolla en el dedo meñique del pie derecho, debajo de la uña, que le está martirizando. "Me duele un poco. Pero estaré bien", aseguró el domingo. El martes, no obstante, el problema se le agravó y tras tres hoyos abandonó el entrenamiento. Había estado probando diferentes pares de zapatos de golf en busca de los más cómodos. Se lo fue quitando y poniendo. Hasta que paró.

Fuertes caídas

Si el mayor desafío del norirlandés es la ampolla para el resto de competidores son los greens de caparazón de tortuga del Aronimink, famosos por sus fuertes caídas que penalizan el menor despiste o imprecisión. Lo comprobó Ayora, invitado al torneo. "Los tiros a green y los greenes son la parte más complicada del campo".

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Por ello gran parte de su preparación se ha centrado "en el control de distancias con los wedges y el putt", explicó el andaluz. "Mi único objetivo es salir al tee del 1 y jugar todos los días con libertad, sin esa preocupación de que todo tiene que salir bien. Que no me coma mucho el fantasmita de que es un grande", concretó.