Pipe pasará de capitán a ‘team manager’ en el Mérida

Con el testigo de las seis camisetas que ha defendido durante las temporadas que ha estado en el Mérida, y rodeado de su familia y de todo el grupo humano que conforma los distintos estamentos del club, que además le hicieron el pasillo cuando accedía al césped del Romano José Fouto, Felipe Alfonso 'Pipe' confirmó que cuelga las botas al final de la presente campaña para convertirse en ‘team manager’ del club la próxima temporada, en un nuevo rol en el que hará de nexo entre quienes trabajan en el césped y en los despachos.

Una despedida emocionada

Los primeros en hablar fueron el director general, Alejandro Pérez, y el director deportivo, Tiago Lenho, cuyas palabras emocionaron al jugador: «Uf, madre mía, muchas gracias por vuestras palabras, por cómo me habéis cuidado cada día. Me he sentido muy protegido con vosotros y me emociona un montón escucharos hablar de mí así. Os lo agradezco de corazón».

Reconociendo que había tenido que apuntarse el discurso, Felipe Alfonso comenzó indicando que «hoy es un día muy especial para mí porque cierro una etapa que ha sido prácticamente mi vida. Llevo muchos años viviendo el fútbol desde dentro, con momentos buenos, momentos difíciles, alegrías, lesiones, aprendizajes y, sinceramente, me siento un privilegiado por haber podido dedicar mi vida a esto».

Pipe, con sus camisetas en el Mérida. / AD Mérida

Se quiso acordar «de todos los clubes en los que he estado, de todos los compañeros, entrenadores y personas que me he ido encontrando en el camino». En el capítulo de agradecimientos, quiso «mencionar especialmente a mi madre, que hoy está aquí conmigo. Gracias por educarme como lo has hecho y por inculcarme los mejores valores. Siempre has sido una luchadora humilde y positiva y me siento orgulloso de haber plasmado esos valores en el campo cada día. Gracias también a mis hermanos, porque siempre han estado ahí en los buenos momentos y, sobre todo, en los malos. He sido el pequeño de la casa y, aunque llevamos muchos años alejados, siempre os he sentido cerca. Un agradecimiento muy especial también para otra persona que está aquí conmigo hoy, mi Miri, la persona que me ayudó a sentarme y a encontrar el camino correcto. También agradecer a mis amigos de toda la vida, que desde que me fui han seguido estando ahí, y especialmente a un amigo que me traje a Mérida, Nacho López, porque sin él tampoco habría sido posible esta etapa. Y, por supuesto, agradecimiento inmenso al Mérida por haberme regalado los mejores momentos de mi carrera, por cuidarme tanto y por mostrarme siempre muchísimo cariño. En definitiva, agradecer absolutamente a todo lo que rodea al club. No puedo estar más orgulloso de terminar mi carrera aquí y no puedo estar más agradecido. Ahora empieza una nueva etapa en el club que me hace muchísima ilusión. Os agradezco muchísimo la oportunidad que me estáis dando. Gracias por apostar por mí para este puesto y por confiar en que pueda ayudar desde otro lugar». Concluyó su discurso afirmando que «ha sido un viaje maravilloso».

«Tenía que escuchar a mi mente y a mi cuerpo»

Cuando se le preguntó por el motivo de la retirada, Pipe fue muy claro en su explicación: «Tenía que escuchar un poco a mi mente y a mi cuerpo. A mí me gusta ser el Felipe que todos los días tiene la energía suficiente y se encuentra pleno físicamente, al cien por cien, y ese Felipe no lo encontraba. Y eso no me hacía feliz. El día a día se me estaba haciendo cuesta arriba en ese aspecto, no conseguía llegar a donde yo quiero y eso me estaba haciendo que no disfrutara. Por eso creo que era el momento perfecto, estaba en el sitio perfecto para hacerlo y no me veía ya vistiendo más camisetas ni tenía esas ganas». Según explicó, empezó a barruntar su retirada «al final del año pasado», porque se veía mermado físicamente.

Los contactos con el club han tenido «mucha transparencia» y, cuando el jugador tuvo clara su decisión, la entidad le aseguró que le iba a ayudar.

De todos los momentos vividos, el capitán reconoce quedarse «con el recibimiento que tuvimos cuando vinimos de Huelva» la temporada pasada, cuando el equipo se había clasificado matemáticamente para los ‘playoffs’ de ascenso. A nivel personal, recuerda como «muy emotivo» el gol que marcó, también la campaña pasada, en Alcoy, que daba la victoria al equipo y encauzaba el objetivo. Por último, le gustaría ser recordado como «un luchador, una persona que nunca ha hecho un mal gesto, que siempre ha respetado, ha tenido humildad y que ha sido un trabajador que ha sentido al Mérida desde el primer día que llegó».

Pipe, durante el acto. / AD Mérida

El club seguirá contando con él

El acto lo abrió el director general del club, Alejandro Pérez, quien destacó al futbolista como «un ejemplo, no solamente para todos los que estamos en el primer equipo, sino para todo lo que es el club en general. A mí me gustaría, más allá de lo deportivo, reconocerte y agradecerte el tiempo que hemos estado juntos en estos últimos tres años, no solamente por los éxitos deportivos, sino por los éxitos personales, que es lo que define realmente al capitán que ha sido para nosotros».

Claramente emocionado, lo definió como una persona que «es puro esfuerzo, humildad, pasión, sencillez e integridad, que es algo que falta mucho, desde mi punto de vista, en la sociedad de hoy». Terminó su intervención haciendo una «petición oficial»: «Me gustaría pedirte una camiseta, que queremos colgarla en el túnel de vestuarios».

Por su parte, el director deportivo, Tiago Lenho, indicó que «yo lo he conocido esta temporada, pero se entiende muy rápidamente por qué es capitán, porque al final es un ejemplo para todos, porque merece también este tipo de celebración cuando decide terminar su carrera».

Desde la entidad se ha entendido que Pipe es un activo del club. «No podemos perder a una persona como tú», señalaron desde el Mérida. Por eso pasará a convertirse en ‘team manager’ para reforzar la estructura. Su función será «estar más cerca de la plantilla y del cuerpo técnico en conexión con la dirección». Concluyó el director deportivo afirmando que «nos encanta, estamos muy contentos de que siga con nosotros y creo que nos va a aportar bastante en las próximas temporadas aquí en Mérida».