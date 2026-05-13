Las selecciones universitarias extremeñas de voleibol, eliminadas en la fase de grupos

La Universidad de Extremadura finalizó su participación en el Campeonato de España Universitario de voleibol tras quedar eliminada en la fase de grupos tanto en masculino como en femenino, en una competición de alto nivel.

Los chicos fueron los que más cerca estuvieron de clasificarse para cuartos. Los jugadores dirigidos por Alberto Moreno quedaron encuadrados junto a UCAM, Valladolid y Valencia EG, campeona y bronce en 2025. El primer partido era importante para las opciones de clasificación. La UEx cayó ante Valencia EG por 2-1. El equipo extremeño no empezó bien en el primer set, reaccionó en el segundo para forzar el tercero, pero no pudo superar a un conjunto valenciano más rodado en competición.

En el segundo encuentro, la UEx ofreció una buena versión ante UCAM. El equipo extremeño se impuso en el primer set por 25-14 y tuvo opciones de llevarse el partido. Tras un ajustado 24-26 en la segunda manga, la clasificación para cuartos estuvo cerca, ya que la UEx dispuso de punto de partido en el tercer set, que finalmente cedió por 13-15. El encuentro terminó con derrota por 1-2, con parciales de 25-14, 24-26 y 13-15, ante un equipo murciano que parte habitualmente entre los favoritos y cuenta con jugadores de alto nivel nacional e internacional.

Ya sin opciones de clasificación, el tercer partido de los extremeños finalizó con victoria por 2-0 ante Valladolid, lo que permitió cerrar la participación masculina con un triunfo.

Las chicas

En categoría femenina, la UEx también se enfrentó a rivales de nivel, como Valencia EG y Complutense Madrid, medalla de plata en 2025. Las deportistas dirigidas por Ana Domínguez tuvieron pocas opciones en el primer partido ante Complutense, pero compitieron mejor en los dos siguientes encuentros, frente a Valencia EG y Zaragoza.

Desde el Safyde se traslada “nuestra felicitación y agradecimiento a las componentes de ambos equipos por el esfuerzo, la entrega y el compromiso mostrados”.