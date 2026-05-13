Fútbol
Tala, Usama y Cera inician la operación salida en el Extremadura
El club anuncia que los tres jugadores acaban contrato y no continuarán en Primera
El Extremadura ha comenzado de pleno la planificación deportiva para su nueva temporada en Primera Federación y lo ha hecho por el capítulo de bajas. Ya se han anunciado los primeros jugadores que no continuarán de azulgrana la próxima temporada tras acabar sus contratos. Son los casos de Tala, Usama y Cera.
Tala llegó hace dos temporadas y media a Almendralejo y se marcha con tres ascensos de categoría. El futbolista se ha mostrado en sus redes sociales muy agradecido por la vivencia en el Francisco de la Hera y se va feliz por haber cumplido de azulgrna un ciclo triunfal.
También Usama se marcha feliz tras una temporada en la que ha crecido en lo profesional y en lo personal, según relataba el propio jugador en una carta en redes sociales.
Usama llegó del Llerenense y ha tenido bastante participación, aunque le han faltado algunos goles para brillar. Lo cierto es que su comportamiento ha sido excelente en el grupo.
Otro que se ha despedido es Miguel Cera, que apenas jugó cuatro partidos tras llegar en el mercado invernal procedente del Guadalajara. El jugador también se ha mostrado agradecido al Extremadura y Almendralejo por esta oportunidad.
En cuanto al cuerpo técnico se refiere, el Extremadura anuncia la baja de Domingo Durán, preparador de porteros, tras cuatro temporadas en el club. n
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