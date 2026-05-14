El Extremadura ya acumula siete bajas en su plantel

El Extremadura continúa con su planificación deportiva para la Primera Federación y sigue comunicando bajas para el futuro proyecto. Ya son siete los jugadores que no seguirán de forma oficial. A las ausencias anunciadas de Usama, Tala y Miguel Cera a inicios de semana han continuado este martes las despedidas de Cristian Rodríguez, Alfon Peral, Robe Moreno y Manu Ramírez.

Cristian Rodríguez se marcha tras un año de portero en el Francisco de la Hera. Llegó por parte del Diocesano y el oliventino tuvo una serie de seis partidos en la primera vuelta ante las dudas de Robador. Sin embargo, volvió a perder el puesto, aunque aún se recuerda sus paradas en el partido ante el Melilla que supuso un punto de oro para los azulgranas.

También se marcha Alfon Peral, una apuesta sub23 que finalmente ha tenido poca participación. El central sevillano ha jugado poco, aunque en la segunda vuelta ha tenido minutos de calidad. No seguirá.

Tampoco seguirá Manu Ramírez, aunque tenía contrato en vigor. El mediapunta llegó en el mercado invernal procedente del Guadalajara y, aunque tuvo un gran inicio de temporada, fue perdiendo peso en el equipo. Eso sí, hizo goles importantes.

La salida más emocional ha sido la de Robe Moreno, de momento. El sevillano se bajó a Tercera el año pasado y se marcha con dos ascensos de categoría. El jugador publicó un bonito vídeo en sus redes sociales donde ha agradecido al Extremadura y a Almendralejo el cariño de esta etapa, asegurando que «me marcho siendo un azulgrana más».

No serán las únicas bajas, puesto que se espera que puedan ser más en las próximas semanas. Queda por saber qué ocurrirá con Juanmi Callejón y Miguel Núñez, que habían sopesado la posibilidad de dejar el fútbol en ambos casos.

Otro que se marchará es Pinchi, que acaba contrato con el club y, en principio, no renovará.

Sí podría quedarse el portero David Robador. Aunque finaliza contrato, sus buenos partidos de la segunda vuelta le han abierto la posibilidad de quedarse en el Francisco de la Hera y el arquero sopesa aceptar una renovación.

Otra negociación abierta es con Luis Nicolás. El jugador acaba contrato y ha tenido novias suculentas. Se ha rumoreado con fuerza la opción del Atlético de Madrid, pero no hay nada decidido. El mediocentro dombenitense ha cuajado una temporada excepcional. Ha estado muy feliz en Almendralejo, pero también sabe que puede tener ofertas interesantes. El club azulgrana está dispuesto a pelear su renovación, aunque sin perder la compostura.

Otra continuidad en el aire es la de Frodo. El delantero cumple contrato con el Extremadura y los números, lejos de los esperados, le dan pocas papeletas de continuidad en el Francisco de la Hera.

Noticias relacionadas

De momento, de fichajes no se habla. La idea de Manuel Mosquera, director deportivo, ha sido siempre la de comunicar lo antes posible a los jugadores las pretensiones que tiene el club con respecto a ellos. De esta manera, se asegura el club una planificación temprana y, para los jugadores, una tranquilidad para el verano. Durante la semana seguirá habiendo novedades en torno al Extremadura y su planificación para Primera Federación.