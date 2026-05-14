Vidas paralelas en el Cacereño

Hay temporadas que parecen escritas con el mismo guion aunque se disputen en vestuarios distintos. La del Cacereño Femenino ya tuvo su desenlace feliz. La del Cacereño masculino todavía tiene dos capítulos por delante, pero Ernesto Sánchez no puede evitar ver el paralelismo. Dos equipos del mismo escudo, dos años de sufrimiento, dos tramos de dudas y una misma necesidad: volver a reconocerse antes de que fuera demasiado tarde.

El entrenador del Cacereño Femenino ya respira con la tranquilidad de quien ha hecho los deberes. Su equipo salvó la categoría después de una campaña que, por momentos, se le hizo cuesta arriba. Ahora mira de reojo al masculino, que llega al final de curso con vida, mejores sensaciones y la posibilidad real de cerrar también la permanencia. «Yo voy a muerte con el Cacereño y deseo de una manera muy clara que se salve, como un aficionado más», afirma Ernesto. Y no lo dice solo desde la pertenencia institucional. Lo dice también desde la experiencia reciente de haber atravesado un camino muy parecido.

El técnico habla de “vidas paralelas” para explicar esa conexión extraña que han mantenido ambos equipos durante las últimas temporadas. Recuerda, por ejemplo, cómo hace dos temporadas el Femenino se midió al Atlético de Madrid de Liga F y el masculino hizo lo propio ante el Atlético en la Copa del Rey. Dos equipos del mismo club madrileño, dos escenarios distintos y una misma sensación de espejo entre ambas secciones del Cacereño. También cómo, cuando llegaron los buenos momentos, ambos parecían caminar cerca del éxito; y cómo, cuando tocó sufrir, los dos acabaron metidos en escenarios delicados. «Vamos ahí un poquito de la mano», resume Sánchez.

Esta temporada, esa sensación se ha repetido. Hubo un tramo en el que ni el femenino ni el masculino terminaban de ganar. Los resultados no salían y la tabla apretaba. En el caso de las chicas, la situación llegó a ser especialmente comprometida. En el de los chicos, que incluso ha atravesado una situación más límite, el final de liga se ha convertido en una carrera contra el calendario, pero con una diferencia importante: el equipo de Julio Cobos ha recuperado pulso justo cuando más falta hacía.

El mismo perfil

Ahí está, para Ernesto, una de las claves compartidas. No se trata solo de ganar partidos, sino de volver a ser. De reencontrarse con una manera de competir. De parecerse otra vez al equipo que quiere su entrenador. «En momentos en que el masculino ha perdido la identidad y no ha sido el equipo que debería ser o que le gustaría a Julio Cobos, nosotras también hemos perdido identidad y no hemos sido el equipo de Ernesto Sánchez», admite. La comparación no es casual. Sánchez ve en Cobos un perfil reconocible: entrenadores de mensaje directo, poco dados al adorno y muy pegados a la realidad del trabajo diario. Y de ello han dialogado ambos alguna vez.

«Somos entrenadores muy claros en el mensaje y no buscamos artificio ni fuegos artificiales. Vamos a lo práctico y a lo real, que es el trabajo duro y estar todos unidos a muerte», explica. Por eso el técnico del femenino detecta en el masculino un síntoma esperanzador. Más allá de las cuentas, de los rivales o de la presión de las dos jornadas que quedan, Sánchez ve que el equipo vuelve a tener el sello que necesita para sobrevivir. «Ahora veo al Cacereño masculino recuperando esa esencia que le gusta a Julio Cobos y que a mí también como entrenador: ser un equipo solidario, en el que todo el mundo corre, todo el mundo se deja la vida. Así es mucho más fácil sacar resultados».

El Femenino ya pasó por ahí. Ya tuvo que reconstruirse desde la urgencia. Ya tuvo que convivir con la amenaza del descenso. Y ya sabe lo que vale llegar al final con el corazón al límite. «Para la próxima temporada espero sacar resultados antes; hasta el final, el corazón nos tarda mucho trote», bromea Sánchez, con la media sonrisa de quien puede bromear porque el susto ya quedó atrás.

Ahora el deseo está en el otro lado del club. El Femenino ya está salvado. El masculino todavía pelea. Pero Ernesto, que también se siente “un aficionado más”, confía en que la historia termine igual. Incluso se permite una licencia cuando se le plantea un resultado heroico en Zamora, parecido al 0-2 que necesitó su equipo ante el Atlético para depender de sí mismo. «Yo con el 0-1 me conformo», responde.

Una salvación de mucho valor

En lo estrictamente suyo, Ernesto Sánchez no esconde que ha sido la temporada más difícil desde que está al frente del Cacereño Femenino. La permanencia se consiguió, pero no sin desgaste. «Era una de las cuestiones por las que hemos trabajado desde el principio. Sabíamos que iba a ser una temporada dura. Teníamos máxima exigencia en una liga con cuatro descensos, que es una barbaridad, de 14 equipos», recuerda.

La clave, según el entrenador, estuvo en aceptar pronto cuál era la realidad del campeonato. Desde octubre y noviembre, el cuerpo técnico entendió que el objetivo debía ser salvar la categoría y construir desde ahí una nueva temporada. «Por suerte, al final hemos conseguido recuperar nuestra esencia y salvar la categoría», señala.

No fue una permanencia cómoda. Hace dos temporadas el equipo también se vio en la zona baja, pero logró cerrar la salvación con varias jornadas de margen. Esta vez hubo que sufrir hasta el final. «Quizás sea el año que más cerca hemos visto ese descenso», reconoce Ernesto. La igualdad de la liga y la reacción de los equipos de abajo obligaron al Cacereño a convivir durante semanas con la amenaza real.

Hubo un momento que el técnico identifica como punto de alarma. Fue en casa, ante Osasuna. Ernesto estaba expulsado y vio desde fuera algo que le preocupó más que el resultado: un equipo sin alma competitiva. «Veo el equipo sin alma y sin competición, que básicamente eran nuestros fuertes desde siempre que estoy yo al frente del club. En ese momento vi las orejas al lobo», admite.

El cambio

A partir de ahí, el equipo necesitaba un cambio radical. Y lo encontró, al menos en lo esencial. El Cacereño Femenino volvió a competir, recuperó su carácter y cerró la permanencia. Para Ernesto, ese logro tiene un mérito añadido por el contexto económico y deportivo en el que se mueve el club.

El técnico defiende que el presupuesto está “muy por debajo” de lo que exige la categoría y que eso condiciona la confección de la plantilla. También apunta a rendimientos individuales que no estuvieron a la altura esperada. «Ha habido renovaciones que tendrían que haber sido capitales por su importancia en el año de jugar el playoff' de ascenso contra Alavés y Dux, que este año no han dado ni un 50%», lamenta.

Sánchez no lo plantea como una cuestión de haber fallado en unos fichajes concretos, sino como una suma de limitaciones y bajadas de rendimiento que acabaron penalizando al grupo. «Cuando haces renovaciones de manera continuista a jugadoras que te han rendido a un 100% y ahora de repente están a un 40%, eso se nota y el equipo lo sufre», explica.

Ganas de seguir

Sobre su futuro, Ernesto deja claro que no depende solo de él, pero también que se siente con fuerzas y legitimidad para continuar. «Creo que el club está en buenas manos conmigo», afirma. Se define como un trabajador “sincero y claro” y asegura que, si pensara que el club estaría mejor sin él, se apartaría. Pero no es el caso.

«Creo que hasta el momento he sacado muy buen rendimiento de lo que se tiene, y creo que eso es de alabar y apostar por parte del club. Estando cómodas las dos partes, podemos ir hacia adelante muchos años más», concluye.

La temporada del Femenino ya tiene final feliz. La del masculino todavía busca el suyo. Pero en el Cacereño, según Ernesto Sánchez, hay algo que une a los dos equipos más allá del escudo: cuando recuerdan quiénes son, compiten mejor. Y en una permanencia, a veces, eso es lo que marca la diferencia.