Baloncesto | Tercera FEB
El Vítaly La Mar BCB ya conoce precios y horarios para afrontar la repesca
Los pacenses se medirán este sábado a las 20.00 en La Granadilla a el Colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre
Redacción
El Vítaly La Mar BCB ya conoce todos los detalles de la repesca que disputará este sábado en La Granadilla a las 20.00 para seguir con vida en la lucha por el ascenso a Segunda FEB. Tras caer por un ajustado 88-86 en la eliminatoria frente al Algeciras, el conjunto pacense dispondrá de una segunda oportunidad ante su afición en un duelo a partido único frente a El Pinar de Alhaurín de la Torre.
El equipo malagueño, tercer clasificado del grupo D-A durante la fase regular, llega a la cita después de imponerse con solvencia al Bosco Mérida por 83-69 y tras completar una campaña con 18 victorias. El encuentro se presenta como una auténtica final para los de Pablo Cuevas, obligados a ganar para continuar aspirando a la fase final de ascenso.
Ambiente de día grande
Consciente de la importancia del apoyo del público, la entidad pacense ha impulsado una política de precios populares con el objetivo de repetir el gran ambiente vivido en la anterior eliminatoria disputada en La Granadilla. Las entradas costarán 5 euros para abonados y 7 para no abonados, mientras que el suplemento por asiento numerado será de 3 euros. Además, los menores de 12 años y los jugadores de cantera accederán gratuitamente.
El club también permitirá a cada abonado retirar hasta cuatro entradas adicionales al precio reducido de socio. Las localidades podrán adquirirse tanto de forma online como en las taquillas del pabellón hasta el mismo día del encuentro.
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