La despedida de Pipe le da sentido al último partido del Mérida en casa

El Mérida cierra su temporada en casa este domingo (17.00 horas) ante el Unionistas, sin aspiraciones clasificatorias, pero con la intención de dar la despedida que se merece a su capitán Felipe Alfonso, 'Pipe'. El bravo lateral ha anunciado esta semana que cuelga las botas, pero seguirá unido al club con el rol de ‘team manager’ a partir de la próxima temporada.

Pipe será el protagonista del choque, pero no es segura su titularidad, pues “ha estado lesionado y realmente ha estado forzando para ayudarnos porque la situación era crítica en cuanto a jugadores y más en su posición. Llevamos toda la semana dosificándole para que él se encuentre de la mejor manera posible y va a depender de las sensaciones que el jugador tenga”, explicaba su entrenador, quien llegaba a reconocer que “es una decisión, entre comillas, que no voy a tomar yo porque creo que, cuando un jugador en una categoría como esta, tiene la trayectoria que ha tenido Pipe, tiene la importancia que ha tenido para este equipo, se comporta como se ha comportado, que ha sido de una manera extraordinaria, se ha ganado el derecho a, si se encuentra bien, retirarse de la manera que él sienta que es la apropiada”. Añadía Beltrán que el futbolista “está haciendo un esfuerzo por irse participando y estando en el terreno de juego. De aquí al domingo, vamos a ver cómo se encuentra y en función de eso, jugará más o menos”.

Lo vivido

Beltrán explicó sus vivencias con el capitán desde su llegada el pasado verano, reconociendo que ha sido una mala temporada para el futbolista por las lesiones: “cuando yo llego aquí, está lesionado, la lesión es más seria de lo que yo creo que en teoría pensaban, hace un esfuerzo increíble por participar en la jornada 1 y para participar lesionado en la jornada 2 para enfrentarse a Nacho Gil, seguramente sin estar en las mejores condiciones, y él, físicamente, no se ha terminado de encontrar a lo largo de todo el año. No ha tenido parones súper prolongados porque siempre que ha podido ha intentado ayudar al equipo”.

Fuera del terreno de juego, “como capitán, es alguien que, por un lado, lidera desde el ejemplo, no desde la exaltación,no quiere aparentar ni gritar más que nadie”.

Destacaba también el preparador su papel como integrador con las nuevas piezas que llegaban al proyecto:“es un jugador que ha tenido temporadas que ha demostrado su valía como titular indiscutible, como un defensa con capacidad de incorporarse, como un jugador agresivo en el uno contra uno,pero creo que esta será también especial para él, pues con dificultades, con problemas físicos, con suplencias por decisión del entrenador, siendo primer capitán, ha ayudado muchísimo a los jugadores nuevos, a los jóvenes y a los debutantes en la categoría; también a un cuerpo técnico nuevo, siendo un nexo entre jugadores y un director deportivo también nuevo”. Concluía afirmando que “más allá del rendimiento y de los resultados negativos del último mes, el que, en la mayoría del tiempo esto haya fluido mucho, es gracias a gente como él”.

Fiesta

El preparador afirmó que el jugador le digo que “quería despedirse como siempre”, es decir, haciendo que el Romano vuelva a vivir una fiesta, “este es un campo que ha tenido mucha influencia en todas las cosas buenas que le ha pasado al Mérida en los últimos años. Este estadio, esta afición, el equipo en este campo, eso nunca ha sido un problema, entonces, creo que, como mínimo, tenemos que estar en esa línea”.

Para el encuentro del domingo ante el Unionistas, Beltrán no podrá contar con Sofiane sancionado ni con los lesionados Doncel y Capi. Los que volverán son Javi Areso y Javi Domínguez.