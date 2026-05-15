Eugenio Sánchez abre una nueva etapa en el Norba de Cáceres, con Jorge Campillo también en la directiva

El Norba Club de Golf ha iniciado oficialmente una nueva etapa tras la toma de posesión de su nueva Junta Directiva, que estará presidida por Eugenio Sánchez Tejeda durante los próximos años. El nuevo equipo asume la gestión del club con un proyecto centrado en la mejora continua, la modernización de las instalaciones y el impulso de la vida social y deportiva de la entidad.

En su primer mensaje institucional, Sánchez Tejeda agradeció la confianza depositada por los socios y tuvo palabras de reconocimiento para la anterior junta directiva, encabezada por Manuel Pavón. “Gracias a su gestión, el club afronta esta nueva etapa desde una situación estable, saneada y con unas magníficas bases para seguir creciendo”, señaló el nuevo presidente.

Club referencia

La nueva directiva también quiso destacar el papel de los socios fundadores y de todas las personas que, durante más de tres décadas, han contribuido al crecimiento de Norba hasta convertirlo en uno de los clubs deportivos y sociales de referencia en Extremadura.

Uno de los principales objetivos de esta nueva etapa será continuar mejorando el campo de golf, considerado uno de los grandes activos del club. Para ello, la Junta Directiva prevé impulsar inversiones responsables y progresivas, orientadas tanto al mantenimiento de las instalaciones como a la mejora de la experiencia deportiva y de juego.

Durante la Asamblea General se presentó además un primer Plan de 100 Días, que incluye tres actuaciones prioritarias: la mejora y adecuación de la Casa Club y las zonas comunes, la modernización progresiva del tee de prácticas y la creación de la figura del Socio Embajador, pensada para implicar a los socios en la captación de nuevas familias y nuevos perfiles que garanticen el futuro de la entidad.

Asimismo, el club ya trabaja en el futuro Plan Estratégico Norba 2026-2030, una hoja de ruta que marcará los próximos años en ámbitos como instalaciones, deporte, cantera, vida social, comunicación y patrocinio.

Con Campillo

La nueva estructura organizativa incorpora vocalías específicas para las principales áreas del club e integra perfiles diversos y complementarios. Entre ellos sobresale la presencia del golfista profesional Jorge Campillo, considerado un emblema del club y una de las grandes referencias del golf extremeño. Su vinculación con esta nueva etapa representa, según expresó Sánchez Tejeda, “un orgullo para todos”.

“Queremos un club cada vez más cuidado, más dinámico, más familiar y con más vida”, concluyó el nuevo presidente, quien apeló a la participación e implicación de todos los socios para afrontar con éxito esta nueva etapa del Norba Club de Golf.