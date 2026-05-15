Iñaki León y Rai apelan a la unión del Coria para sorprender a la Minera

A dos días de la vuelta de la eliminatoria de 'playoff' de ascenso a Primera Federación ante la Deportiva Minera, el Coria transmite concentración, ilusión y confianza. Tras el 0-0 de la ida, Iñaki León y Rai Rosa comparecieron para valorar cómo llega el equipo al encuentro del domingo en Cartagena y coincidieron en una idea: la eliminatoria se decidirá por pequeños detalles.

Iñaki León explicó que la semana está siendo «muy buena» y que el vestuario tiene «muchas ganas de afrontar el partido del domingo». El jugador cauriense aseguró que el equipo quiere «hacer un buen partido y salir a ganar» en un escenario que espera exigente.

Sobre lo aprendido en el encuentro de ida, León señaló que aquel partido sirvió como «primera toma de contacto». «Sabemos que va a ser un partido muy disputado, de mucho duelo, de mucha intensidad, en el que los dos equipos jugamos muchas cosas», afirmó. Por eso, insistió en que será clave manejar bien «los pequeños detalles».

El futbolista destacó también el trabajo específico realizado durante la semana para adaptarse a las condiciones que se encontrarán en el campo de la Minera. «Gracias a que tenemos un campo con similitudes al de allí, lo estamos preparando de la mejor manera posible para ir allí a ganar», comentó.

Iñaki León recalcó que el Coria debe evitar errores que puedan penalizarle y mantenerse fiel a lo que ha hecho durante toda la temporada. «Nos hemos ganado el derecho de soñar y seguir soñando, y queremos más», dijo. En el plano mental, pidió tranquilidad, unión y claridad de ideas: «Tenemos que estar más unidos que nunca, ser una piña y una familia como venimos siendo todo el año».

Partido cerrado

El jugador no espera un encuentro abierto. Al contrario, cree que será «un partido muy cerrado» ante un rival «muy fuerte» en su campo y con una afición que apretará. Aun así, aseguró que el equipo llega preparado y con confianza tras una semana de entrenamientos orientada a ese contexto.

También quiso dejar un mensaje para la afición, tanto para quienes viajarán a Cartagena como para quienes seguirán el encuentro desde Coria. «Pase lo que pase, van a estar orgullosos de nosotros porque lo vamos a dar todo allí», aseguró.

Rai Rosa, por su parte, valoró de forma muy positiva la respuesta del grupo durante la semana. «Ha sido una semana muy buena de trabajo», afirmó el entrenador del Coria, que destacó que los jugadores están «muy ilusionados» ante «el difícil reto» del domingo. Incluso aseguró que el nivel de entrenamiento ha sido «de los más altos de la temporada».

El técnico explicó que el partido de ida dejó situaciones para reforzar y otras para corregir. Rai Rosa espera una vuelta «completamente diferente», marcada por el contexto: un campo «más pequeño y más estrecho» que el del Coria, de césped artificial, y con un ambiente local fuerte.

Rosa puso el foco en la concentración en las áreas y en las acciones a balón parado. «Vamos a tener que estar muy concentrados en esos pequeños detalles, esos pequeños errores que te pueden penalizar», explicó. También remarcó la importancia de córners, faltas laterales y saques de banda.

El marcador será la clave

El entrenador cauriense cree que el desarrollo del partido dependerá mucho del marcador. «Si alguno de los equipos se adelanta, el otro tendrá que cambiar su plan», analizó. Aun así, insistió en que los protagonistas serán los futbolistas: «El acierto o el error de los jugadores son los que te van a decantar el partido».

Por último, el técnico agradeció el esfuerzo de los aficionados que acompañarán al equipo en un desplazamiento largo hasta Cartagena. «Que no duden de que el equipo se va a dejar todo en el campo. Ganemos o perdamos, queremos que se sientan orgullosos», afirmó. Y cerró con un deseo: «Ojalá la semana que viene podamos tener otro partido de playoff aquí en casa».