Nadie duda de que al menos mil aficionados apoyarán al Cacereño en Zamora

Nadie duda ya de que el Cacereño estará acompañado por al menos un millar de aficionados este domingo en Zamora. Este jueves eran ya más de 800 los seguidores que tienen confirmado el viaje y la previsión —o más bien la certeza— es que la cifra alcance al menos las mil personas animando al equipo en el Ruta de la Plata en un duelo vital.

Será una movilización a la altura de las grandes citas del club en los últimos años. De hecho, recuerda a la vivida hace tres años, en el ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación frente al Recreativo de Huelva, cuando también se rondó esa cantidad de aficionados desplazados desde Cáceres.

La afición verde volverá a estar al lado del equipo en un día decisivo. Varios autobuses —los del club y los de las peñas Luis Fernández, Los de Arriba del Tó y La Resistencia— partirán desde Cáceres y a ellos se sumarán numerosos desplazamientos en coches particulares. Además, los seguidores que estén en Zamora tienen previsto realizar un recibimiento al equipo a las 15.15 horas en la fan zone, coincidiendo con su llegada al estadio Ruta de la Plata.

Respuesta creciente

El movimiento de la afición ha ido creciendo durante la semana y ha convertido el desplazamiento en uno de los grandes focos previos del partido. La cercanía relativa de Zamora, la trascendencia del encuentro y la reacción del equipo en las últimas jornadas han disparado la respuesta de los seguidores, que quieren hacerse notar.

La convocatoria del recibimiento busca que el Cacereño sienta desde su llegada que no estará solo. La imagen de los jugadores bajando del autobús arropados por cientos de cacereños será uno de los momentos más simbólicos de una jornada en la que la grada también quiere jugar su partido. Ocurrió en Huelva o en Ávila hace un año.

Para el club, el respaldo de este domingo supone otro ejemplo de fidelidad en una temporada de sufrimiento. La afición verde ha acompañado al equipo incluso en los momentos más complicados y ahora quiere empujar en una salida que puede marcar el desenlace de la permanencia.

Cobos agradece el apoyo verde

Julio Cobos quiso poner en valor la respuesta de la afición verde y agradeció el respaldo que volverá a tener el Cacereño lejos del Príncipe Felipe. El entrenador recordó que el equipo nunca ha estado solo durante la temporada y que ese aliento será fundamental ante el equipo de Óscar Cano.

«Nuestra afición, no me canso de repetirlo una y otra vez, nunca hemos jugado solos», señaló Cobos. «Siempre nos han acompañado, evidentemente, unas veces más y otras menos. Este es un desplazamiento mucho más cercano y cuando el equipo necesita ese oxígeno que te da el público, siempre ha aparecido». El técnico insistió en que el apoyo de los seguidores puede ser determinante. «En este partido, concretamente, lo vamos a necesitar, seguro, como viene siendo habitual. Desde aquí ya darles las gracias porque va a ser importante, seguro», afirmó.

A ganar

Cobos también dejó claro que el Cacereño no viajará a Zamora pensando en especular. Preguntado por si firmaría el empate antes de jugar, el entrenador fue rotundo: «No, yo firmo ganar el partido porque no sé lo que puede pasar y a lo mejor tendríamos que mirar otros resultados la última jornada». El técnico del CPC recordó que una victoria permitiría al Cacereño seguir dependiendo de sí mismo, mientras que un empate podría obligarle a mirar otros campos. «Si ganas el partido, sigues dependiendo de ti. Eso es lo que nos gustaría», apuntó.

Cobos remarcó que el objetivo es culminar el trabajo realizado durante las últimas semanas. «Tenemos que ganar porque es mucho el trabajo que hemos hecho para llegar a este momento y hay que continuarlo, hay que culminarlo», aseguró. «Confío mucho en el trabajo que está haciendo el equipo, en los jugadores, veo a los jugadores cómo están. Todo el mundo arrimando el hombro y creo que estamos capacitados».