Al Coria solo le vale ganar en el estadio de la Minera

Ganar o ganar. El Coria no tiene otra opción si quiere estar el lunes en el bombo de Las Rozas para el sorteo de la eliminatoria final del ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación. Para ello, deberá vencer a la Minera este domingo, a partir de las 12.00 horas, en tierras murcianas, en un partido que se presenta duro. Los locales solo han perdido un encuentro en su estadio durante la fase regular y han sido el mejor equipo de su grupo como anfitriones.

El empate a cero con el que terminó el partido de ida obliga a los de Rai a marcar un gol más que el rival, ya que una nueva igualada beneficiaría al conjunto murciano por su mejor clasificación en la liga regular.

Si algo ha dejado claro el Coria durante la temporada es que compite en todos los escenarios, como demostró hace dos semanas al imponerse en Alcalá en el partido decisivo para entrar en este play off. Los de Rai afrontan este encuentro con una baza a su favor: llegan con los objetivos de la temporada sobradamente cumplidos, lo que les permite encarar la cita sin presión. Esa presión sí recaerá sobre la Minera, obligada a ascender después del varapalo sufrido en la liga regular, cuando, a falta de pocos minutos para la conclusión de la última jornada, estaba virtualmente ascendida por delante del Extremadura, que finalmente fue quien se llevó el premio.

Los celestes mantienen, como en las últimas semanas, las bajas de Gonzalo Llerena y Hugo López. El técnico cuenta con el resto de la plantilla, por lo que se espera un once similar al que jugó en La Isla hace una semana.

Apoyo en la grada

El equipo no estará solo. Alrededor de un centenar de aficionados se desplazarán hasta el Ángel Celdrán para apoyar al Coria. El ambiente será otro factor a tener en cuenta, ya que se espera un lleno total en un estadio con la grada muy cerca del césped, lo que incrementa la presión ambiental para los jugadores. El partido se disputará en un campo de césped artificial y de dimensiones similares a las de La Isla.