Desafío para la salvación del Cacereño con su ‘marea verde’

El Cacereño afronta este domingo, a partir de las 17.00 horas, en el estadio Ruta de la Plata, un duelo vital. La última salida del curso llega cargada de necesidad, tensión clasificatoria y una expectación enorme en Cáceres. Se calcula que alrededor de un millar de aficionados verdes se desplazarán hasta Zamora para acompañar al equipo de Julio Cobos en un partido que puede ser decisivo por la permanencia. Eso sí, enfrente estará el tercer clasificado y, por números —cinco triunfos consecutivos—, el equipo más potente del momento en la Primera Federación.

La movilización recuerda a los grandes días recientes del club, como los vividos en el pulso por el ascenso ante el Recreativo de Huelva, cuando la afición cacereña respondió de forma masiva y convirtió la carretera en una extensión del Príncipe Felipe. Esta vez el contexto es distinto, pero la carga emocional es parecida. No se viaja detrás de un sueño de ascenso, sino para empujar una salvación que puede valer una temporada.

El CPC llega fuera del descenso directo por primera vez desde noviembre, pero con la permanencia sin atar. La victoria de la pasada jornada ante el Real Madrid Castilla (4-1) le permitió tomar aire y salir de la zona roja, aunque Julio Cobos no quiere que nadie confunda el alivio con la tranquilidad.

«Contentos en cuanto a que sumamos los tres puntos y eso nos ha sacado fuera», señaló el técnico, «pero sabiendo e intentando concienciarnos de que aún quedan dos partidos, que con 41 puntos no hay ningún equipo salvado y que nos va a tocar todavía pelear mucho». El mensaje es claro: el Cacereño ha dado un paso importante, pero aún no ha llegado a la meta.

El equipo verde comparece en Zamora después de dos victorias consecutivas, con mejores sensaciones y con la moral reforzada en el momento decisivo. Cobos reconoce que el grupo ha recuperado confianza, pero mantiene el tono de máxima exigencia. «Venimos de hacer buenos partidos y de sumar de tres en tres los dos últimos partidos, y eso nos ha hecho poder salir del descenso directo, pero aún queda mucho», insistió.

Al otro lado estará un Zamora en plena euforia competitiva. El conjunto rojiblanco ya tiene asegurada su presencia en el ‘playoff’ de ascenso y busca cerrar la liga regular en la mejor posición posible. Además, llega lanzado, con cinco victorias consecutivas.

Dos miradas

Será, por tanto, un choque entre dos necesidades distintas. El Zamora quiere afinar su clasificación de cara al ascenso. El Cacereño se juega la vida por abajo. «Estamos jugando por cosas diferentes», explicó el de Valdehornillos. «Ellos están jugando por clasificar lo mejor posible para jugar los ‘playoffs’, porque ya lo tienen asegurado. Y nosotros, en cambio, estamos peleando por intentar salvarnos».

La dificultad del partido no solo pasa por el estado anímico del rival, sino también por su solidez. Cobos espera un duelo exigente ante un equipo que concede muy poco. «Si ves los últimos partidos que ha jugado el Zamora en su casa y fuera de casa, es un equipo al que se le generan muy pocas ocasiones», analizó. «Ellos están en un momento dulce en cuanto a que las ocasiones que tienen son muy peligrosas y hacen goles».

La marea verde viajará con una misión: empujar al equipo en su intento de seguir dependiendo de sí mismo. Porque Cobos no firma el empate. El entrenador incluso fue más allá al hablar de su quiniela para el domingo. «Tenemos que ganar porque es mucho el trabajo que hemos hecho para llegar a este momento y hay que continuarlo, hay que culminarlo», aseguró. Llega el momento culminante.

Zamora pondrá el escenario. La clasificación, la urgencia. La grada, el aliento. Y el Cacereño, después de meses intentando seguir respirando, buscará los tres puntos que le permitan acercarse a la permanencia sin mirar a nadie más. Es el momento del CPC, sin más.