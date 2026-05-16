Jaraíz-Badajoz y Azuaga-Moralo, a escena con la vista puesta en Aragón

El fútbol extremeño pone rumbo hacia Aragón. Primera parada este domingo con los partidos de ida de la eliminatoria semifinal: Jaraíz-Badajoz —5º contra 2º— y Azuaga-Moralo —4º contra 3º—. Seis partidos después quedará un solo equipo del grupo 14 de Tercera Federación que competirá por ascender a Segunda Federación contra el vencedor del ‘playoff’ aragonés, según el sorteo realizado hace unos días. La eliminatoria final se disputará los días 14 y 21 de junio, con la ida en Extremadura. En el grupo 17, los cruces son Caspe-Cuarte y Épila-Atlético de Monzón.

El Badajoz es el gran favorito, con el aval de sus once victorias consecutivas. Aunque no conviene menospreciar el espíritu competitivo del Jaraíz, que jugará su segundo playoff consecutivo pese a su corta trayectoria en la categoría. Por su parte, Azuaga y Moralo atesoran una larga experiencia en este tipo de competiciones: los de la Campiña Sur son un clásico en el ‘playoff’ extremeño, incluso con una final ante el Torrent, y los del Campo Arañuelo llegan, a su vez, en un gran momento de forma.

Azuaga y Jaraíz como locales

Los dos partidos del playoff de la Tercera extremeña se jugarán este domingo. Uno en horario matinal: Azuaga-Moralo, a las 13.00 horas, y el otro por la tarde: Jaraíz-Badajoz, a las 18.00 horas.

Con arbitraje de Adrián González Caballero, de la delegación de Don Benito, azuagueños y moralos se miden tras haber terminado la liga regular empatados a puntos. Los de Navalmoral fueron terceros tras haber ganado 1-2 a domicilio y empatado 1-1 en la segunda vuelta. Se prevé un competido enfrentamiento. Con el apoyo de su fiel y numerosa afición, el Azuaga buscará un buen resultado en este primer envite; con idéntica disposición comparecerá el Moralo, consciente de que posiblemente la resolución llegará una semana después en su campo. Apasionante duelo entre dos de las puntas de lanza del fútbol extremeño en esta categoría.

Y la comarca de la Vera se prepara para otra fiesta deportiva que le regala el equipo jaraiceño. La visita del equipo pacense servirá para vivir una nueva jornada de altos vuelos en un escenario deportivo cada vez más habituado a las grandes citas. El Badajoz estará arropado por un gran número de seguidores que contrapondrán el blanco y negro de su equipo al rojo del bando local. En liga, sendas victorias del Badajoz: 2-1 y 1-4. El partido será dirigido por José Manuel Sabido Serrano, de la delegación de Mérida.

Ascenso a Tercera

Y dos equipos conseguirán este domingo plaza para jugar la temporada que viene en la Tercera Federación extremeña. Se disputan los partidos de vuelta de las eliminatorias entre campeones de grupo de Primera División Extremeña, con dos ascensos en juego. Ambos cruces están muy igualados: el Guadiana-Plasencia, a las 18.30 horas, parte con la referencia de la victoria placentina por 2-1 en la ida, y el Quintana-Zafra llega marcado por el triunfo segedano 1-0 del domingo pasado.

Los vencedores de estos cruces subirán a Tercera y los perdedores se incorporarán al cuadro en el que ya juegan segundos, terceros y cuartos para competir por otras dos plazas de ascenso. Estos equipos jugarán la vuelta de sus eliminatorias con los partidos: Castuera-Fuente de Cantos (1-1 en la ida); Chinato-Hernán Cortés (0-2); Trujillo-Oliva (0-1); Olympic Peleño-Lobón (1-0); Sanvicenteño-Talayuela (1-2) y La Estrella-Talavera (4-0).