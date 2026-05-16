Fútbol sala. Fase de ascenso a Segunda División
El López Bolaños bate otra vez a Las Cuevecillas y avanza
8-4 fue el resultado de la vuelta después del 2-6 que se produjo en el choque de ida
El Grupo López Bolaños certificó su clasificación en el ‘playoff’ de ascenso a Segunda División de fútbol sala tras imponerse por 8-4 a Las Cuevecitas FS en el partido de vuelta, disputado en Fuente del Maestre. El conjunto local, que ya había encarrilado la eliminatoria con un 2-6 en la pista canaria, volvió a mostrar su pegada para cerrar la serie con un contundente 14-6 en el global.
El equipo de Fuente del Maestre afrontaba la vuelta con una renta importante, pero no especuló. Salió decidido a mandar también ante su afición y pronto encontró premio con el gol de Manuel Hernández en el minuto 5. Las Cuevecitas respondió de inmediato por medio de Cristhian Caraballero, que hizo el 1-1 un minuto después, aunque el empate no alteró el guion.
El Grupo López Bolaños siguió apretando y volvió a tomar ventaja con los goles de Yeray González y Fede Vázquez, que situaron el 3-1 en el minuto 10. El conjunto visitante recortó distancias con el tanto de Franco Cedrani en el minuto 13, pero el tramo final de la primera parte terminó de decantar el choque del lado local.
Paseo
Jesús Sánchez, de nuevo Fede Vázquez, y Ángel Zambrano ampliaron la diferencia hasta el 6-2, un marcador que dejaba prácticamente sentenciada la eliminatoria al descanso. El Grupo López Bolaños combinó eficacia en ataque y madurez competitiva para impedir que Las Cuevecitas encontrara continuidad.
Tras la reanudación, Ricardo Sintes hizo el 7-2 en el minuto 25 y reforzó todavía más el dominio local. Las Cuevecitas, pese a tener la eliminatoria muy cuesta arriba, no se rindió y maquilló el marcador con dos goles seguidos de Víctor Díaz y Moisés Fariña, que colocaron el 7-4. El cierre volvió a ser para el Grupo López Bolaños. Alejandro González, en el 39, firmó el 8-4 definitivo.
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