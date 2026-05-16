Mérida-Unionistas, partido de despedidas en el Romano

El Mérida despide la temporada en casa este domingo, a partir de las 17.00 horas, ante el Unionistas en un partido en el que el principal aliciente será despedir como merece a una leyenda del club como Felipe Alfonso ‘Pipe’. La titularidad del lateral dependerá de su estado físico, ya que ha estado lesionado.

A partir de ahí, el partido está completamente descafeinado para los emeritenses, a quienes se les esfumó el sueño de jugar el ‘playoff’ y que, virtualmente, tampoco van a clasificarse para la Copa del Rey de la próxima temporada. A pesar de ello, Fran Beltrán volvió a recalcar en la previa que «todos nos jugamos cosas en cada partido. No es tan fácil estar en Primera Federación y ganarse distintos contratos». Además, el entrenador romano indicó que el capitán del equipo «merece despedirse ganando y viviendo un partido tremendamente competitivo, y está en nuestras manos. Sería imperdonable que algún jugador no saliera con eso en mente».

Los planes

Para este partido no estarán disponibles Sofiane, por acumulación de tarjetas, ni los lesionados Doncel y Capi. Vuelven a la convocatoria Javi Areso y Javi Domínguez.

Más allá de la duda en el lateral derecho según el estado de Pipe, cuyo sustituto sería Jacobo Martí, la ausencia de Capi será cubierta, seguramente, por Benny en la mediapunta. Con respecto a la irrupción de Víctor Corral en el centro del campo en las últimas jornadas, Beltrán explicó que «creo que Víctor ha crecido y que Gio ha tenido un bajón a nivel de rendimiento, que puede ser lógico porque los primeros seis meses de la temporada no tuvo continuidad y aquí pasó de cero a cien muy pronto».

Sobre la evolución de Corral, añadió que «empezó siendo un jugador importante, se lesionó, fue suplente, suplente, suplente, parecía que no remontaba el vuelo y ha tenido la capacidad de ser fuerte mentalmente, empujar de lunes a viernes, trabajar como el que más, y creo que es un jugador que merece tener los minutos que está teniendo ahora, como le estaba pasando a Capi hasta esta lesión, que, evidentemente, si no estuviera lesionado, mañana sería titular».

Con respecto al rival, Beltrán destacó que Unionistas «está muy bien, con un estado de confianza muy alto y está jugando muy bien». No en vano, llega de ganar en casa al Tenerife, campeón del grupo. El técnico espera a un equipo «que va a venir aquí a por todas. Entonces, en mi cabeza está cómo podemos neutralizarlos y cómo podemos hacerles daño». También recalcó que «tenemos que ganar, acostumbrarnos a ganar y digerir mal las derrotas».

Optimismo charro

En cuanto a lo que se juega cada equipo, el cuadro salmantino depende de sí mismo para clasificarse para la Copa del Rey y necesita ganar en Mérida para tener opciones en la última jornada de jugar el ‘playoff’. La manera de encarar estas dos últimas citas por parte de Mario Simón pasa por tener claro que «no hay nada que perder, estamos ilusionados con el objetivo de Copa y con ganar en Mérida para que en la última jornada tengamos opciones a más».

Sobre el Mérida, indicó el entrenador visitante que «es un gran rival, con muy buenas individualidades, será su último partido en casa y querrán despedirse con una victoria, eso hace que sea un rival peligroso a pesar de sus tres derrotas consecutivas. Nosotros tenemos que demostrar que nos jugamos cosas». Hugo de Bustos y Pere Marco, bajas por lesión.