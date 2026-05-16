Los dos títulos autonómicos infantiles se quedan en Cáceres

El Sagrado Cáceres y el Sagrado Al-Qázeres ADC se proclamaron este sábado campeones de Extremadura infantil de baloncesto tras imponerse en las finales masculina y femenina disputadas en Villanueva de la Serena. Los dos equipos cacereños representarán ahora a la región en el Campeonato de España de Clubes.

Final masculina

El Sagrado Cáceres conquistó el título masculino después de vencer al Cáceres SM Corazonista ‘A’ por 69-84 en una final intensa y con mucho ritmo desde el inicio. El equipo campeón llevó la iniciativa durante buena parte del encuentro y marcó diferencias con su acierto exterior, especialmente desde el triple.

El primer cuarto ya dejó ventaja para el Sagrado Cáceres (19-23), aunque el Corazonista se mantuvo en partido gracias a su trabajo en el rebote. Tras el descanso, el Sagrado elevó su nivel defensivo y abrió brecha con un parcial de 15-22 en el tercer periodo. Pese al esfuerzo del conjunto rival, el campeón supo administrar su renta hasta cerrar el triunfo.

El MVP fue Pedro León, jugador del Sagrado Cáceres, con 34 puntos, 10 rebotes y 30 de valoración. En el Cáceres SM Corazonista ‘A’ destacó Gabriel Rosado, con 21 puntos, 15 rebotes y 27 de valoración.

Final femenina

El Sagrado Al-Qázeres ADC se impuso al Forn de Campos BB por 63-46 y levantó el título femenino tras completar un partido muy serio. El conjunto cacereño controló el marcador durante casi todo el encuentro y construyó su victoria desde la defensa.

Tras un primer cuarto igualado (17-13), el Sagrado Al-Qázeres abrió distancia antes del descanso con un parcial de 15-9. El Forn de Campos BB trató de reaccionar apoyándose en el rebote, pero las cacereñas mantuvieron el control gracias a su mayor acierto exterior y a una defensa agresiva que les permitió recuperar numerosos balones.

La MVP fue María Cumplido, del Forn de Campos BB, con 10 puntos, 14 rebotes y 27 de valoración. En el Sagrado Al-Qázeres ADC, la más destacada fue Candela Marina, con 19 puntos, 6 rebotes y 18 de valoración.