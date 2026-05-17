Fútbol. Primera Federación
AVANCE: El Cacereño amarra la salvación tras una espectacular remontada en Zamora
El equipo de Julio Cobos gana por 1-2 con goles de Diego Gómez y Javi Ajenjo y provoca el éxtasis en el decano extremeño
Una espectacular remontada en Zamora en el segundo tiempo (1-2) ha permitido este domingo al Cacereño sellar su permanencia en Primera Federación. Los goles de Diego Gómez y Javi Ajenjo y el resto de resultados han provocado que el decano extremeño haya provocado el éxtasis en el Ruta de la Plata. El tanto de Kike Márquez parecía que los de Julio Cobos tendrían difícultades, pero finalmente la euforia se ha desatado al final.
Fue un partido histórico, con alrededor de mil personas en la grada, que no han cesado de animar. Tras una temporada irregular, el final ha sido apoteóstico. Tras equilibrar Diego Gómez (min. 62), el tanto de Ajenjo en el 84 y el resto de resultados ha dado paso a la fiesta. Absolutamente tremendo, después de un día para el deleite.
(seguirá ampliación)
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