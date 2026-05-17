David Herrera manda en el Slalom de Campanario

El Slalom de Campanario abrió la temporada de la especialidad en Extremadura con su segunda edición, puntuable para el Campeonato de Extremadura de Slalom de Turismos 2026 y el Trofeo de Promoción 2026. La prueba, celebrada en el recinto ferial de la localidad sobre un recorrido de 850 metros, reunió a siete participantes y contó con una destacada presencia de público.

La victoria absoluta fue para David Herrera, al volante de un Renault Megane, que también se impuso en promoción. Su triunfo llegó con emoción hasta el final, después de remontar una primera manga marcada por varias penalizaciones. Herrera no podía fallar en la definitiva y respondió con una actuación decisiva.

A menos de un segundo terminó Jorge Romero, que también mejoró notablemente en la manga final, aunque no pudo alcanzar al ganador. El podio lo completó Manuel Palacios, sólido y sin penalizaciones para asegurarse la tercera plaza.

La pelea por la cuarta posición fue muy ajustada. J. Rubén Farrona se la llevó por poco más de cuatro décimas sobre Sergio Fructuoso, con un Peugeot 206 GTI. Más atrás, J. Antonio Gil acabó sexto y J. Francisco García, con un Renault Clío, cerró la clasificación tras acumular el mayor número de penalizaciones.

La próxima cita será la 17ª edición del Slalom de Ráfagas, que se celebrará en Almendralejo el 7 de junio, una de las pruebas de referencia de la región.