Dawda cita al Coria con la historia

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0-MINERA: Álex Lázaro; Paco Torres (Óscar Zorrilla, 87’), Mirapeix, Kevin Toner (Manu Galán, 75’), Álex Macías; Kamal (Alarcón, 60’), Javi Vera (Damián Petcoff, 75’); Omar Perdomo, Pitu, Viñuela (Kike Carrasco, 60’); Rubén Mesa. 1-CORIA: Aarón Alonso; Currás, Iñaki León, Álvaro Domínguez, Jacobo; Javi Tapia, Bautista (Sergio Gómez, 71’), Adri Pérez (Benji Núñez, 60’); Juanjo Chavalés (Mba, 52’), Toper (Dawda, 71’), Tomy (Éric Iglesias, 60’). GOL: 0-1, minuto 86: Dawda. ÁRBITRO: Juan José Lidón Rocamora, del comité valenciano. Amonestó a los locales Paco Torres y Kevin Toner, y a los visitantes Jacobo, Juanjo Chavalés, Iñaki León y Benji Núñez. INCIDENCIAS: Vuelta de la primera eliminatoria de ascenso a Primera Federación disputado en el estadio Ángel Celdrán. Unos 3.000 espectadores, con casi un centenar de aficionados del Coria en la grada.

«¡Por la mañana, café… Por la tarde, fernet… nos vamos a la final… Dawda Dambelleh!». El cántico retumbaba a eso de las dos de la tarde en el Ángel Celdrán de El Llano del Beal y, a 700 kilómetros de distancia, también en toda Coria. No era para menos. El Coria acababa de escribir una de las páginas más hermosas de sus 57 años de historia, clasificándose por primera vez para la última eliminatoria por el ascenso a Primera Federación. Un gol de Dawda en el minuto 86 premió justamente a los de Rai Rosa, que tendrán como posibles rivales al Oviedo Vetusta, filial del Real Oviedo, o al Atlético Baleares.

Lejos queda ya aquel primer asalto frente a La Nucía, un 21 de mayo de 2022, a partido único y en campo ajeno. Han pasado cuatro largos años en los que el club celeste se ha asentado en la categoría y, con uno de los presupuestos más modestos del grupo, ha competido mirando casi siempre hacia arriba, más que hacia abajo. El desafío no era menor, pues enfrente estaba la Deportiva Minera, un equipo diseñado para ascender y que se había quedado con la miel del ascenso directo en los labios por culpa del ya histórico gol de Diego Díaz para el CD Extremadura. Además, los murcianos enlazaban nueve triunfos seguidos en su pequeño estadio, donde apenas habían cedido tres empates y una única derrota, en el derbi frente al Águilas, allá por noviembre.

Mismos 11

Apostó Rai Rosa por mantener el mismo equipo que había empatado sin goles en La Isla, con las únicas excepciones de Bautista por Sergio Gómez en el eje y de Juanjo Chavalés por Benji Núñez en la banda derecha. Y comenzó bien el Coria, sin permitir el esperado arranque impetuoso de los de Checa. Es el Ángel Celdrán un recinto peculiar, pues a sus reducidas dimensiones y a su superficie sintética hay que añadir una grada muy cercana al terreno de juego, que aprieta de lo lindo y que casi triplica en aforo, con unos 3.000 espectadores, a la población de esta localidad de la comarca de Cartagena.

Poco a poco, los murcianos fueron acercándose al área de Aarón Alonso, con centros constantes desde ambos laterales, saques de banda y córners. En el minuto 21, el guardameta tinerfeño tuvo que estirarse para desviar el primer intento realmente peligroso, protagonizado por Omar Perdomo. Y, en el 27, Jacobo protagonizó la acción heroica del día, salvando hasta por dos veces sobre la línea de gol sendos disparos de Kevin Toner. La única llegada celeste del primer tiempo acabó con un remate poco ortodoxo de Juanjo Chavalés, que puso en relativos apuros al portero Álex Lázaro. Y, sin más, con mucha intensidad, pero escasas ocasiones, se llegó al descanso con el mismo empate sin goles que había campeado desde el inicio de la eliminatoria.

Segunda parte

No hubo cambios en ninguno de los dos equipos tras el paso por los vestuarios. Pitu y Álex Macías no ajustaron lo suficiente sendos disparos que se marcharon desviados de la portería. Y entonces Rai decidió mover piezas: primero Mba y, después, Benji Núñez y Éric Iglesias refrescaron el ataque en sustitución de Chavalés, Adri Pérez y Tomy, respectivamente. Nada más entrar al campo, el barcelonés tuvo una buena ocasión para batir a Lázaro, aunque no pudo cabecear con la fuerza necesaria un centro de Benji desde la derecha.

El partido se rompió definitivamente y ambos porteros protagonizaron paradas de gran mérito para evitar el gol, en un intercambio de golpes que duró casi cinco minutos, con Mba y Benji como rematadores celestes. Y, tras una tregua incierta, en la que ambos técnicos realizaron sus últimos cambios —Sergio Gómez y Dawda por Bautista y Toper en los visitantes—, llegó el momento de la verdad, la cita con la historia.

El momentazo

El de Sabadell porfió por un balón, se lo arrebató a un zaguero, encaró a Lázaro y le batió con la zurda, con tanta calidad como serenidad. El casi centenar de aficionados celestes, que se había chupado nueve horas de viaje —y otras tantas le quedaban de regreso—, explotó de alegría. El milagro se estaba obrando. Solo había que resistir otros diez minutos, contando la prolongación.

El gran mérito fue reducir a la nada la última oleada de una Minera frustrada. Es más, estuvo más cerca la sentencia en un trallazo de Dawda desde la frontal que obligó a Lázaro a volar hasta la escuadra para desviar a córner. Y así terminó un apasionante duelo, entre el café de la mañana y el fernet de la tarde de ese grupo de incondicionales que nunca dejó de creer que el sueño, este año sí, es posible.