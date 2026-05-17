Dos equipos de Cáceres se llevan el Torneo Diputación

El CB Al-Qázeres ADC Verde y el CP Estudiantes Nazaret se proclamaron campeones del Trofeo Diputación de Cáceres de baloncesto en categoría femenina y masculina, respectivamente. Las cacereñas superaron con claridad a El Horno de Rakel Miralvalle por 35-70, mientras que el conjunto nazareno, también con sede en Cáceres, se impuso al Grupo Garós CB Plasencia por 63-70 en una final mucho más igualada.

Final femenina

El Al-Qázeres ADC Verde dejó el partido encarrilado desde el inicio. Su intensidad defensiva le permitió abrir brecha ya en el primer cuarto (9-18) y controlar el ritmo del encuentro antes del descanso. Las 24 recuperaciones fueron una de las claves del triunfo, ya que permitieron al equipo cacereño correr la pista y castigar las pérdidas del Miralvalle.

Tras el descanso, el conjunto placentino logró equilibrar el tercer parcial y mostró una mejor versión, pero cualquier intento de reacción quedó frenado en el último cuarto. El Al-Qázeres firmó un contundente 4-28 para cerrar la final con autoridad y levantar el título provincial.

La MVP del encuentro fue Sheila Gómez, jugadora del CB Al-Qázeres ADC Verde, con 15 puntos, 20 rebotes y 28 de valoración. En El Horno de Rakel Miralvalle destacó Natalia Prieto, con 6 puntos, 6 rebotes y 9 de valoración.

Final masculina

El CP Estudiantes Nazaret conquistó el título tras vencer al Grupo Garós CB Plasencia por 63-70. El partido comenzó muy igualado, con ligera ventaja placentina al final del primer cuarto (17-16) y mínima diferencia al descanso (30-29), en una primera parte marcada por la intensidad defensiva y el equilibrio en el rebote.

El duelo se decidió en el tercer cuarto, cuando el Estudiantes Nazaret dio un paso adelante en ataque y firmó un parcial de 15-27 que resultó determinante. El conjunto cacereño mejoró sus porcentajes, encontró más fluidez ofensiva y abrió una renta que supo gestionar pese a la reacción final del CB Plasencia.

El MVP de la final masculina fue Carlos Ferreiro, del CP Estudiantes Nazaret, con 19 puntos, 18 rebotes y 31 de valoración. En el Grupo Garós CB Plasencia sobresalió Javier Aceña, autor de 14 puntos, 20 rebotes y 28 de valoración.