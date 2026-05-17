'No nos gusta el fútbol, nos gusta el Cacereño'

Son las 10.50 en la avenida de Portugal y padre e hijo, con sus camisetas verdes luciendo con orgullo, esperan a montarse en alguno de los autobuses que conducen a Zamora. Allí se la juega este domingo el Cacereño. ¿Ganará? ¿Empatará? ¿Perderá? Quién sabe. Pero como dice Álvaro Franco, ‘Cofritán’, lo importante es el sentimiento: “No nos gusta el fútbol, nos gusta el CPC”.

La frase, dicha entre nervios, risas y ese punto de resignación que solo tienen los aficionados que han visto de todo, resume mucho más que una previa. Resume una forma de estar en el mundo. A esas horas, Cáceres todavía bosteza, pero la avenida de Portugal ya tiene pulso de partido grande. Bufandas verdes, camisetas blancas y verdes, mochilas con bocadillos, padres que cuentan monedas, madres que recomiendan “no os separéis”, chavales que miran el móvil cada treinta segundos y veteranos que no necesitan mirar nada porque ya saben cómo se viven estos días.

Aficionados esperando montarse al autobús. / José María Ortiz

El destino es Zamora. El motivo, el Cacereño. La excusa, un partido. Porque en realidad lo que se sube a esos autobuses no cabe en la clasificación: suben años de domingos, de viajes largos, de marcadores sufridos, de mañanas (12.00) y tardes en el Príncipe Felipe, de ascensos soñados, de descensos temidos y de esa fe un poco inexplicable que convierte a un club en parte de una familia.

Cinco autobuses

Cerca de mil personas arroparán al Cacereño en Zamora. La expedición habla por sí sola: tres autobuses fletados por el club, uno organizado por la peña La Resistencia y otro por la peña Luis Fernández, los de Arriba del Tó. Cinco autobuses en total, además de los aficionados que van por su cuenta. No es solo un viaje. Es una demostración de pertenencia. Una manera de decirle al equipo que, en uno de los días más importantes de la temporada, no va a estar solo. Nunca lo ha estado, en realidad.

“Hoy hay que estar”, repiten varios aficionados mientras se forma la cola. No lo dicen como quien cumple una obligación, sino como quien acude a una cita que no se negocia. El equipo se juega mucho en el Ruta de la Plata, pero la afición también. Se juega volver sin voz, volver con rabia, volver con una sonrisa o volver haciendo cuentas. Se juega, sobre todo, poder decir que estuvo allí, como en Huelva, como en Ávila...

En uno de los grupos, alguien pregunta por el resultado. Las respuestas salen rápidas, contradictorias, llenas de superstición. Uno firma el empate. Otro dice que hay que ganar “sí o sí”. Un tercero prefiere no hablar para no gafarlo. Nadie tiene certezas, pero todos tienen motivos. En eso consiste también seguir al Cacereño: en avanzar aunque el cuerpo pida prudencia, en creer aunque la tabla apriete, en mirar de reojo al resto de campos y, aun así, cantar por los tuyos.

La ilusión

A las puertas del autobús, las conversaciones se mezclan. Que si hay que salir fuertes. Que si el Zamora viene bien. Que si el árbitro. Que si la última vez. Que si esta plantilla merece salvarse. Que si “no podemos fallar”. Cada frase lleva dentro una pequeña plegaria laica. No hay templo, pero sí liturgia: camiseta, bufanda, bocadillo, carretera y esperanza.

El Cacereño llega a Zamora acompañado. Eso ya es una victoria íntima, aunque no salga en las estadísticas. En una temporada de cuentas ajustadas, de tensión y de tardes con el corazón encogido, la afición vuelve a responder. Tres autobuses del club, uno de La Resistencia, otro de la peña Manuel Fernández y cerca de mil cacereñistas en ruta o ya camino del Ruta de la Plata no son solo números: son una declaración. Son la manera de decirle al equipo que detrás de cada despeje, de cada carrera, de cada córner defendido con uñas y dientes, habrá gente de Cáceres empujando desde la grada.

“Lo importante es el sentimiento”, insiste Cofritán. Y quizá ahí esté la clave. Porque ganar importa, claro que importa. Empatar puede valer o no, según lo que ocurra alrededor. Perder dolería, como duelen las derrotas cuando hay tanto en juego. Pero antes del resultado hay algo que no depende del marcador: pertenecer.

El escudo

Pertenecer a una grada. A unos colores. A un escudo que algunos llevan en la camiseta y otros, aunque no lo digan, en la memoria. Pertenecer a esa comunidad que se reconoce sin preguntarse nombres, que se saluda con un “vamos, Cacereño” y que entiende que hay viajes que se hacen por amor y no por comodidad.

Cuando los motores arrancan, la avenida de Portugal queda atrás. Dentro, el murmullo crece. Alguno empieza un cántico. Otros guardan fuerzas. Hay quien mira por la ventana, quien manda una foto, quien escribe a los que no han podido ir. Zamora espera. El partido espera. La incertidumbre también.

¿Ganará el Cacereño? ¿Empatará? ¿Perderá? Quién sabe. A esas alturas, con los autobuses ya camino de Zamora, la única certeza es que el CPC no viaja solo. Lo acompañan cerca de mil cacereñistas, cinco autobuses y una afición que ha decidido estar donde cree que debe estar. Y pase lo que pase cuando caiga la tarde, habrá quien pueda decirlo con orgullo: no nos gusta el fútbol, nos gusta el Cacereño.