El Jaraíz se hace fuerte y se lleva el primer asalto

Ficha técnica: 1 - CF JARAÍZ: Miguel García, Dani Herrero, Liberal (David Elena, min. 63), Pedroso, Fran Castro, Fabio, Gustavo, Luismi Bueno, Yoni (Toñito, min. 74), Alfredo, Rubén Cabeza (Mai, min. 83). 0 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán, Jesús Sánchez, Lolo González, Adri Escudero, Fran Miranda, Moyano (Manu Hernández, min. 84), Bravo, Bermúdez, Pablo Rodríguez (Pavón, min. 59), Alegría. GOLES: 1-0, Rubén Cabeza (min. 57). ÁRBITRO: José Manuel Sabido Serrano (extremeño). Amonestó a los locales Liberal, Fran Castro y Dani Herrero y al visitante Adri Escudero. INCIDENCIAS: En torno a 3.000 espectadores en el Municipal de Jaraíz de la Vera.

El Jaraíz toma ventaja en las semifinales regionales del playoff de ascenso a Segunda Federación. El conjunto pimentonero se impuso al Badajoz en el partido de ida gracias a un gol de Rubén Cabeza cuando asomaba la hora de juego, en un duelo en el que los de Dani Baños fueron superiores al equipo que dirige Miguel Ángel Ávila, que llegaba al choque con las sensibles bajas de Barba, Gus Quezada y Borja Domingo.

El partido comenzó muy igualado. La tensión propia del duelo se palpó durante el tramo inicial, en el que las dos escuadras arriesgaron poco, el balón directo fue el recurso más usado y las ocasiones escasearon.

El Jaraíz se impone en la batalla táctica

Dentro de la igualdad, el Jaraíz estuvo mejor plantado. El cuadro de Dani Baños supo tener más tiempo el balón, consiguió trasladarlo asiduamente al área blanquinegra aunque no puso en aprietos a Sergio Tienza.

El Badajoz mejoró, gracias especialmente al desempeño de Alegría. Los blanquinegros consiguieron encontrar más a Bravo y Pablo Rodríguez al espacio y en este tramo del partido fueron los pacenses los que pudieron adelantarse.

Rubén Cabeza castiga al Badajoz

La segunda mitad comenzó del peor modo posible para los intereses blanquinegros. El Jaraíz salió de vestuarios con mayor empuje, comenzó a llegar con más peligro y acabó obteniendo el premio del gol antes de llegar a la hora de partido. Luismi Bueno se aprovechaba de un desajuste en la zaga blanquinegra, encontraba a Rubén Cabeza solo en el área y el ex del Extremadura batía a Tienza con un disparo cruzado. Los hombres de Dani Baños golpeaban primero.

Tienza sostiene la eliminatoria abierta

Tuvo varios acercamientos el cuadro verato para ampliar su ventaja, pero se topó con un gran Tienza que mantuvo la diferencia al mínimo, dando opciones a los suyos de lograr el empate.

Un empate que pudo llegar por mediación de Bravo primero y de Manu Hernández posteriormente. Ambos gozaron de acciones de gol, especialmente clara la del extremo madrileño.

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Finalmente, el colegiado decretó el final del choque y confirmó la victoria del Jaraíz en el primer duelo de los playoffs. Si el Badajoz quiere continuar luchando por ascender tendrá que remontar el tanto verato el próximo domingo en el Nuevo Vivero.