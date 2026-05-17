Mérida, un empate dedicado a Pipe

1 - AD MÉRIDA: Cacha, Jacobo Martí, Luis Pareja, Javi Lancho (Javi Domínguez, min. 65), Vergés, Martín Solar, Víctor Corral (Gio Almeida, min. 65; Pipe, min. 79), Javi Areso, Raúl Beneit (Chiqui, min. 75), Benny (Carlos Doncel, min. 75) y Hallsson. 1 - UNIONISTAS: Marcos Suárez, Olmedo, Gorjón, Farru (Murria, min. 55), Jan Encuentra, Juanje (Masllorens, min. 55), Jota (Juanma, min. 74), Álvaro Gómez, Mounir (Serpeta, min. 82), Chibozo (Carlos de la Nava, min. 55) y Aarón Piñán. GOLES: 1-0 Benny, min. 36; 1-1 Álvaro Gómez (penalti), min. 45. ÁRBITRO: Juan Antonio Manrique Antequera. Andaluz. Amonestó a los locales Jacobo, Javi Lancho, Vergés, Martín Solar, Javi Areso y Hallsson, y a los visitantes Farru y Carlos de la Nava. INCIDENCIAS: Estadio Romano José Fouto. 2.718 espectadores. Se homenajeó en la previa a Pipe, capitán del Mérida, por ser su último partido como futbolista en el Romano.

El gran protagonista antes y después del partido entre el Mérida y el Unionistas fue Pipe, el capitán romano, que se despedía de la que ha sido su afición en las últimas seis temporadas para colgar las botas y pasar a formar parte del organigrama del club. Su equipo quería brindarle una victoria en un partido tan especial, pero al final solo pudo ser un empate a uno. En la primera parte se vio una buena versión del cuadro romano, pero en la segunda el encuentro fue más anodino por parte de ambos.

El arranque comenzó con susto local, pues Cacha, que debutaba en liga defendiendo la portería romana, a los tres minutos erró un pase dentro del área y se lo entregó a Chibozo, aunque la acción terminó en nada. Fue el único error del cancerbero, que bajo palos tuvo poco trabajo, pero con el pie demostró un gran desplazamiento en largo, utilizado muchas veces durante el partido para buscar las espaldas de los defensas o la altura de Hallsson. El delantero islandés, por su parte, fue la nota positiva del choque, pues protagonizó su mejor encuentro desde que viste la elástica romana.

El cuadro local pronto empezó a acumular los habituales saques de banda en largo de Vergés, así como córneres, pero sin demasiado peligro, más allá de sendos intentos de Javi Areso y Víctor Corral.

Aburrimiento

La primera ocasión clara llegó a los siete minutos, en un centro tenso desde la izquierda en el que Hallsson supo ganar muy bien el primer palo, pero su estético remate de tacón fue repelido por el poste.

En cuanto al juego, los emeritenses tenían capacidad para correr con espacio, el fútbol que más les gusta, mientras que Unionistas, un equipo de mucho toque de balón desde atrás, acumulaba posesiones bastante estériles. De hecho, no llegó a completar ningún disparo peligroso en la primera mitad.

En el minuto 34 los locales pudieron adelantarse tras un robo de Hallsson, pero Raúl Beneit tardó demasiado y, para cuando asistió a Benny Dibrani, el disparo ya no tuvo demasiado peligro. Dos minutos después llegaría el gol del propio Dibrani, que culminó con mucha calidad y con una vaselina una gran acción por la derecha de Jacobo.

Con el gol, el Mérida se asentó todavía más en un partido en el que pasaban pocas cosas en ambas áreas.

Ha hablado en muchas ocasiones el técnico emeritense, Frann Beltrán, de que su equipo debe aprender a controlar los detalles, pero en esta ocasión volvió a no saber hacerlo. Cuando se cumplía el minuto 45, en una falta lateral sin peligro porque la había ejecutado bastante mal el equipo visitante y con el balón ya en otra zona, Javi Lancho soltó el codo a un atacante. El banquillo salmantino pidió el FVS y el colegiado, tras el visionado, señaló la pena máxima, que transformó Álvaro Gómez.

Segunda parte

Con el empate se llegó al descanso y la reanudación fue distinta: más desorden por parte de los dos y menos ocasiones, es decir, lo que se podía esperar de un equipo que ya no se jugaba prácticamente nada, como el Mérida, y de otro que buscaba asegurar la Copa porque el playoff se antojaba casi imposible.

Del pie derecho llegaron los dos disparos salmantinos más peligrosos. Ambos fueron similares, en dos faltas laterales jugadas en corto: el primero se envenenó y estuvo cerca de sorprender a Cacha; el segundo fue blocado por el portero.

Con el carrusel de cambios de ambos equipos, parecía que el partido se rompía, con mucho balón largo por parte de los dos conjuntos, pero sin remates peligrosos. En el lado emeritense, Beltrán quiso guardar el último cambio para homenajear a Pipe, pero se encontró con la fatalidad de la lesión de Gio, que había salido en la segunda parte por Víctor Corral. Para que entrara el capitán, hubo que recolocar el dibujo del equipo. Esto provocó que el encuentro acabara con la sensación de que Unionistas estaba mejor en el tramo final. Sin embargo, la última gran ocasión la tuvo Chiqui, tras centro de Doncel, pero su disparo se fue alto.

Pipe posa con sus compañeros al final del choque. / AD Mérida

En definitiva, un empate que despidió la campaña en el Romano José Fouto, que ha terminado por no ser el fortín que se necesitaba para alcanzar los objetivos deportivos. Pipe, por su parte, al acabar el encuentro, dio la vuelta de honor para llevarse la última ovación de los suyos.