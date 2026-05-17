El Moralo golpea primero con un triunfo en Azuaga

0 - AZUAGA: Jaime Durán; Braian, Zakarias, Belami (Juampe, min. 61), Ale Limón; Parada (Mauro, min. 80), Márquez, Antonio Vera, Piochi; Lucky y Erik Aguado. 1 - MORALO: Jesús Navajas; Perdi (Walid, min. 80), Iván Sánchez, Eteme, Chele; Javi González, Liam (Ilias, min. 54), Diego Sánchez (Moha, min. 71), Omar; Robinho y Goodluck. GOL: 0-1, minuto 42. Goodluck. ÁRBITRO: Adrián González Caballero. Expulsó al local Emilio Vaca y mostró cartulinas amarillas a Iván Sánchez, por el Moralo, y a Belami y al entrenador David Blanco, por el Azuaga. INCIDENCIAS: Partido de ida de las semifinales regionales del ‘playoff’ de ascenso a Segunda Federación.

El Moralo golpeó primero y dio un paso de gigante, con esta victoria a domicilio, para alcanzar la final del ‘playoff’ regional de ascenso a Segunda Federación. Dentro de una semana, en el Municipal Óliver Torres, contará con la ventaja de este gol y también con la que le concede su mejor clasificación en la liga regular. El conjunto de Navalmoral fue tercero, por delante del Azuaga, que acabó cuarto, por lo que los azuagueños deberán ganar por más de un gol. En caso de triunfo visitante por la mínima en la vuelta, incluso tras la prórroga, no habría penaltis y se clasificaría el Moralo.

A este cruce semifinal llegaron los dos equipos con una trayectoria muy igualada en la liga regular. Ambos terminaron con 62 puntos, con el Moralo por delante en la clasificación. El equipo del Campo Arañuelo disputa su quinto ‘playoff’ en la última década, coincidiendo con el periodo de la actual directiva que preside Horacio López. Por su parte, el conjunto de la Campiña Sur ha alcanzado esta fase de ascenso por cuarta temporada consecutiva.

No es la primera vez que ambos se enfrentan en este tipo de eliminatorias. En la temporada 2024/25 ya se vieron las caras, entonces con victoria del Azuaga por 0-2 en la ida en Navalmoral y empate 2-2 en la vuelta. Aquella campaña, el equipo azuagueño llegó hasta la eliminatoria nacional, en la que acabó cayendo ante el Torrent.

Goodluck, ejecutor

En esta ocasión fueron los de Navalmoral de la Mata quienes se llevaron el triunfo a domicilio en el partido de ida. El tanto del nigeriano Goodluck, cuando el encuentro entraba en el tramo final de la primera parte, sirvió para establecer el marcador definitivo. El resultado ya no volvió a moverse y el 0-1 dio ventaja al equipo entrenado por José Antonio Ruiz.

El enfrentamiento respondió a las expectativas, con dos equipos que asumieron riesgos, aunque siempre conscientes de la importancia de no encajar en este tipo de duelos. Los dos guardametas tuvieron trabajo y se encargaron de desbaratar las mejores oportunidades del rival, pero al descanso se llegó con ese 0-1 que acabaría siendo definitivo. El Azuaga, dirigido por David Blanco, lo intentó en la segunda parte, aunque no encontró el camino para igualar la eliminatoria.

El Moralo repitió así victoria en Azuaga, donde ya había ganado en liga regular por 1-2 en la jornada previa al descanso navideño. En la segunda vuelta, ambos equipos empataron 1-1 en la antepenúltima jornada. Ahora, la eliminatoria semifinal tendrá su desenlace en Navalmoral de la Mata, con ventaja mínima para el conjunto verdiblanco.